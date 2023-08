Diego Kravetz fulminó a Axel Kicillof por el caso Morena en Lanús: "Me dejaron solo"

El precandidato a intendente de Néstor Grindetti acusó al gobernador bonaerense por la falta de fuerzas de seguridad en el municipio. "Me gustaría que Kicillof me pase toda la policía, siento que su voluntad política no es el combate del delito", arremetió.