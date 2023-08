Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta cuando le preguntaron si Cristina Fernández de Kirchner debe estar presa

Horacio Rodríguez Larreta habló este domingo con Jorge Lanata en el programa Periodismo para todos (PPT) y expresó su postura en relación a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Además, fue contundente al ser consultado sobre una eventual derrota en las PASO contra su rival dentro de la coalición, Patricia Bullrich.

De acuerdo a su posición, el postulante a la Casa Rosada afirmó que la actual vicepresidenta debe estar presa si así lo "decide la Justicia". "Toda la evidencia que he visto sobre ella es contundente respecto a la corrupción de su gobierno. Pero tenemos que respetar las instituciones y ser coherentes. Eso lo decide la Justicia", aseguró.

Por otro lado, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que no analiza la posibilidad de ser derrotado por Bullrich el próximo 13 de agosto. "No creo en los planes B. Tengo toda la expectativa que la mayoría de los argentinos coincidan con mi visión de terminar con la violencia e ir a los hechos", expresó y agregó sin filtro: "Creo en el valor de la experiencia, no en la improvisación".

Al ser consultado por una eventual parcialidad de Mauricio Macri en favor de la ex ministra de seguridad, Larreta indicó que el exmandatario "tiene todo el derecho del mundo de tomar su opinión",

"Hablar directamente con la gente me gusta un montón. Es una forma de gobernar que la he tenido siempre y aprendo un montón", se sinceró respecto a su modelo de administrar la Ciudad de Buenos Aires.

En relación al cepo, el mandatario porteño insistió que se debe "sacarlo lo antes posible” ya que lo considera "un límite al crecimiento" de la economía. Igualmente, aclaró: "No podés sacar el cepo al primer día, no existe eso. Hay que recomponer reservas y recuperar confianza".

Por último, se manifestó en desacuerdo con la eliminación total de todos los planes sociales y añadió que el proceso debe realizarse a un ritmo gradual. "Hay que cambiarlos de raíz, sacar los intermediarios que dan los planes. El plan lo tiene que dar el estado", sentenció.