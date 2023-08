Mauricio Macri no blanqueó a quién vota en las PASO pero dejó pistas

El expresidente Mauricio Macri se refirió este lunes a la interna de Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y consideró que pese a las controversias entre ambos precandidatos a presidente, la coalición "está más sólida que hace 8 años".

"La diferencia entre Larreta y Bullrich está en el cómo. Patricia cree con razón que hoy tenemos una mayor apertura de la gente al cambio que en 2015; también Horacio lo piensa", subrayó al tiempo de marcar distancia con la iniciativa del jefe de gobierno porteño sobre la posibilidad de ampliar el espacio. "Mi diferencia con Horacio es que él piensa que se necesita mayor amplitud con otros dirigentes", describió.

De todas formas, destacó la figura de ambos aspirantes del PRO y señaló que ambos equipos poseen "mucha coincidencia". "Estoy muy orgulloso del crecimiento del PRO, 'tenemos dos candidatos competitivos y no tengo dudas que uno va a ser el futuro Presidente", afirmó y añadió sin dudar: "Sin dudas me imagino un Juntos por el Cambio unido después de las PASO. Mi foco está en el 14 de agosto, que estemos todos juntos".

Por otro lado, el expresidente reveló una charla que mantuvo con la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en 2014, donde se habría referido en duros términos al actual precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa. "Terminó diciéndome las mayores barbaridades que haya escuchado en mi vida", aseguró.

Según el fundador del PRO y figura de Juntos por el Cambio, el motivo de la conversación se dio a raíz de las inundaciones en La Plata ocurridas en abril de 2013, que provocaron la muerte de más de 80 personas.

Macri, que en aquel momento era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, recalcó que esa "fue la única vez" que la entonces jefa de estado lo recibió "dos veces en Olivos para hablar" sobre el tema.

"La segunda vez que nos vimos terminó siendo más abierta y diciéndome las mayores barbaridades que haya escuchado en mi vida sobre su ex jefe de gabinete, Sergio Massa", confesó en la entrevista que mantuvo por TN.

Asimismo, el referente de la oposición sostuvo que estaba "horrorizado de las cosas que escuchaba" pero agregó que la actual vicepresidenta fue aún peor al referirse al actual presidente, Alberto Fernández, quien también pasó por la jefatura de gabinete.

"Cuando paso a hablar de Alberto Fernández, quedaron chicas las cosas que dijo de Massa. Y la historia termina con ella rodeada de esas dos personas", enfatizó.

A su vez, el dirigente opositor aprovechó para recordar una de las últimas apariciones en conjunto del tándem CFK-Massa, donde ella lo calificó de "fullero" al ministro de economía.

"Vos sos medio fullero, porque cada cosa que le digo me contesta: 'Te apuesto esto, te apuesto un costillar, te apuesto lo otro'", había expresado Cristina durante un acto al lado del jefe de hacienda el pasado junio. "Lo que tuvo fue un acto de sincericidio", consideró Macri.

"Como que dijo ´tengo que recurrir a un tramposo, respetando ninguna regla y transformando en papel higiénico la carta orgánica del Banco Central para hipotecar el futuro con tal de tratar de llegar´", agregó.

Con respecto a la competencia porteña entre Jorge Macri y Martín Lousteau, ratificó a su primo como "el indicado para continuar con la gestión en la Ciudad". "Creo en su capacidad de conducción, liderazgo y la experiencia de gestión que tiene. Si pierde sería un terrible daño para la política argentina", insistió.

Al ser consultado por la figura de Javier Milei, recalcó que el diputado libertario "expresa un hartazgo y una reacción de la sociedad que ha ayudado a volver la discusión a un lugar más racional". "Yo tengo una relación muy buena con él, muy respetuosa', 'es bastante intransigente con sus opiniones", sostuvo.

Respecto al contexto económico actual, el ex presidente sostuvo que se siente "profundamente optimista sobre el futuro de los argentinos" pese a las "cosas negativas que estamos viviendo". En esta línea, argumentó que la sociedad tiene "una claridad que no veía hace 4 años" y que, por lo tanto, "tienen claro lo que ya no quieren más".

"Estamos en el fin de la era populista", anticipó y no dudó en calificar al gobierno de Alberto Fernández como el "peor desde la vuelta de la democracia'".

"No sólo están vaciando el Banco Central sino que adelantan impuestos del año que vienen,se manotearon u$s8.000 millones de depósitos de los dólares de la gente y se empezaron a embargar reservas de oro". Por estos aspectos, Macri anticipó que la herencia para la próxima gestión será "peor" que la del 2015 y habló de un "nivel de deterioro económico y cultural que nunca se había vivido antes".

"No podemos tener miedo a salir del cepo, ha vuelto a destruir la Argentina. Vamos a desregular la economía devuelta, hay que sacarle la pata de encima, generar un shock de confianza y bajar 5 o 6 puntos de gasto público", concluyó.