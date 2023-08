Mauricio Macri, el riesgo de tensar demasiado y beneficiar al enemigo

Mauricio Macri está haciendo más política que nunca. Disfruta las reuniones más que antes, cena con amigos y habla con exfuncionarios todo el tiempo. Está más acostumbrado a ser el armador político del espacio que él mismo creó y lo ve con buenos ojos. El vínculo con Patricia Bullrich y Jorge Macri, sus dos candidatos, es muy bueno, pero sabe que la impronta personal tendrá matices con su mirada y es entonces un tema de ego el que lo puede hacer enojar, no la política.

El último número de Bullrich entusiasma a Macri: está cuatro puntos arriba de Rodríguez Larreta, la exministra amesetada y Javier Milei creciendo, pero el jefe de Gobierno no crece según los números privados de su equipo, timoneado por Juan Pablo Arenaza.

Chubut. La última foto de unidad entre los candidatos.

Sabe el ingeniero que si algo caracteriza a Bullrich es su contundencia e independencia. Cuenta en su libro post ministerio que se arrepiente de haber respetado demasiado criterios y miradas opuestas de superiores cuando era ministra de Seguridad, si es presidente, la “lapicera” será de Bullrich y así lo explican a MDZ en su mesa de trabajo: “Mauricio es alguien respetado y cercano pero el proyecto de Patricia lo construyó, lo encarna y lo lidera ella, y su equipo -que está compuesto por gente que viene del círculo del expresidente en varios casos- pero también de otros que se han sumado, construyó un proyecto, un plan y una idea propia que hoy tiene su oportunidad y su momento y que intenta ser superadora de lo que ya se hizo”. No quedan dudas, es la hora del “patricismo”.

Macri habló con Bullrich mucho en el último tiempo, esencialmente cuando sucedieron dos hechos que distanciaron a Horacio Rodríguez Larreta de Macri, tal vez, para siempre. Primero la consolidación de Martín Lousteau como candidato de Juntos por el Cambio cuando Macri había explicado que era Jorge Macri el heredero de forma determinante a puertas cerradas. Segundo, la cristalización del acuerdo de Gerardo Morales y Rodríguez Larreta.

Morales es a los ojos del expresidente un vaso comunicante altamente peligroso con Sergio Massa. De hecho, esta semana recibirán un revés con respecto a la reforma constitucional de Jujuy, en la que la Corte no le dará buenas noticias antes de las PASO al precandidato radical. Macri y Morales no tienen buena relación de antes y la sociedad de Morales y Massa siempre fue objeto para el calabrés, que sigue pensando que con Morales no se puede hacer política.

Otros tiempos. Mauricio Macri junto a Larreta y Vidal.

Sergio Massa se relame con la interna de Juntos por el Cambio. Adoptó un discurso impecable de serenidad y análisis que fue producto de la obligación de tener que reperfilar sus formas y su impronta tras ser elegido el candidato de Cristina Kirchner. Las explicaciones, escuetas, sobre su pasado y presente kirchnerista son parte del pasado y apuesta a lograr pregnancia con el discurso de futuro polarizando con Macri, no con sus herederos.

Macri se sentará a explicarle a Joaquín Morales Solá esencialmente por qué hay que votar un cambio duro, de fondo, una ruptura para terminar con el kirchnerismo. Apoyará a Patricia Bullrich y volverá a tomar distancia. Los últimos días pensó mucho antes de fulminar a María Eugenia Vidal, quien milita la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. Vidal enfrió su relación hace tiempo con Macri y tiene el duro desafío ahora de explicar su apuesta bonaerense. Alex Campbell y Cristian Ritondo habían jugado un pleno que deberán reconfigurar, el candidato Diego Santilli no tiene ni tendrá el apoyo de Macri nunca.

Alex Campbell pensó la candidatura de Mario Markic y la impulsa para terminar con el kirchnerismo tras apenas 32 años de gobiernos con impronta kirchnerista. Allí la interna también arde y hay señalamientos por los integrantes de la lista del colega, pero Campbell apuesta a dar el batacazo. La relación con María Eugenia Vidal cambió con muchos dirigentes que la acompañaron durante años, pero de todas formas los puntos suspensivos durarán hasta el domingo a la noche, nadie quiere quedarse afuera.