Massa, "el perno que nos dejó Macri" y más de cinco años sin hablar con Cristina

Sergio Massa brindó este domingo una extensa entrevista al ciclo "El método Rebord" que se transmitió en un vivo de Youtube, donde habló de su vida, historia y de la política. Allí, apuntó una vez más contra Mauricio Macri, fue duro al referirse al Fondo Monetario Internacional (FMI) y dejó entrever una crítica a la gestión de Alberto Fernández.

"Para mí, el Gobierno no supo contar bien a la gente qué representaba la herencia del gobierno de Macri. Recibimos el país con default de deuda en pesos y con el FMI", arremetió el precandidato a presidente de Unión por la Patria.

Y añadió: "Creo que no hubo gimnasia para contar el estado de las cosas, Argentina tiene deuda a 100 años por lo que hizo Macri y ya nos olvidamos".

En la conversación que mantuvo con el periodista Tomás Rebord, Massa también sostuvo que el Fondo Monetario Internacional llama para cobrar "el perno que nos dejó Macri" respecto a la negociación realizada por el ex presidente. "Cuando no había más plata en el central y estaban de salida, salieron corriendo a pedirle plata prestada y el Fondo accedió a ser garante del pago y de la salida de esos capitales", agregó.

Asimismo, advirtió las consecuencias que generaría un eventual triunfo de la oposición en las próximas elecciones. "Volver al pasado es suicida para la Argentina: es volver a pedirle más deuda al Fondo Monetario, es ir a un modelo de acumulación financiera que no tiene impacto en la vida real", remarcó.

Sergio Massa: "El enojo de Macri empezó con la Ley de Blanqueo"

En otro tramo de la charla, el ministro de Economía hizo énfasis en su relación con Mauricio Macri y reveló el fundador del PRO se enojó con él a raíz de la Ley de Blanqueo impulsada durante este gobierno.

"El enojo empezó con la Ley de Blanqueo. Nosotros prohibimos que los familiares puedan blanquear y él me llamó de Colombia para pedirme que saquemos ese artículo, porque tenía problemas con los Panamá Papers, con el primo, el hermano, y no sé qué más. Yo le dije que no y a partir de ese momento se volvió un tema personal", confesó el ministro.

En ese sentido, resaltó que Axel Kicillof le había advertido que dirigentes de la oposición "estaban usando el tema para meter a blanquear familiares". "Siempre bromeo con Axel que el odio que me tiene Macri se lo debo a él", indicó entre risas.

Sergio Massa: "Estuvimos cinco años y medio sin hablar con Cristina Kirchner"

Respecto a su alejamiento del kirchnerismo, la figura del oficialismo resaltó como punto de origen las diferencias que mantuvo con Daniel Scioli en el 2011, cuando el actual embajador de Brasil era gobernador bonaerense.

"Yo tenía una mirada distinta a cómo debía manejarse el tema seguridad, porque creo mucho en las policías locales. Esa fue una fuerte diferencia que tuve con Daniel y que fue generando todo un proceso de discusión", explicó.

Luego, confesó que se mantuvo alejado de Cristina Fernández de Kirchner durante "casi cinco años y medio". "Cuando nos volvimos a juntar, me miró y me preguntó por qué nos habíamos peleado. ´Vos subiste a dar un discurso y me echaste´, le recordé", develó.

Asimismo, realizó una autocrítica al afirmar que debió "poner sobre la mesa cuál era el riesgo de una eventual división". "Creo que a veces la dinámica que va tomando la política te llama a envalentonarte en posiciones de las que después es difícil volver. Uno tiene que tener la humildad de saber poner marcha atrás cuando algo no funciona", se sinceró.

"Los argentinos tenemos todo para no ser mendigos de nadie, pero lo tenemos que defender en la mesa, teniendo un proyecto de Nación que no vuelva para atrás a ciclos en los que se prioriza la patria financiera", respondió de cara a los comicios del 13 de agosto.

"Creo que lo mejor que podemos hacer es tener un proyecto propio de país en términos de desarrollo y salir de la lógica de la especulación financiera. Esos son los dos modelos de países que se disputan el próximo 13 de agosto", cerró.