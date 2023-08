La dura sentencia de Lisandro Nieri sobre los manejos del Gobierno nacional en el Congreso

De cara a las próximas elecciones PASO, el actual diputado nacional Lisandro Nieri dialogó con MDZ Radio sobre su aspiración a renovar su cargo, el contexto argentino actual y advirtió que el próximo presidente será de Juntos por el Cambio. "Creo que es una elección importantísima de cara a lo que se viene en Argentina. Es muy importante votar con criterio ya que podría ser un buen momento para nuestro país", advirtió.

Con respecto a la actividad del Congreso, remarcó: "A mí muchas veces el temario me da vergüenza. Que se sesione poco no es lo más grave. Si uno analiza las pocas veces que hemos sesionado en esta gestión, por momentos sería mejor no sesionar directamente".

"El primero de marzo el presidente, en el inicio de la sesión, presentó un panorama que da vergüenza escucharlo. Con qué cara dice que el país esta bien. Con el tema de alquileres, nosotros hace poco propusimos que se deroguen la Ley de alquileres. Lo que pasa con eso tiene que ver con lo que pasa en la macroeconomía. El candidato a presidente por el oficialismo (Sergio Massa) dice que va a bajar la inflación cuando hoy la está agravando y escondiendo", remarcó Lisandro Nieri.

"Quien fija la agenda legislativa es el oficialismo, que determina que trabajemos muy poco. Las sesiones han sido todas extraordinarias con temas que son absurdos. Hay colegas que trabajan muy bien aunque son pocos, en todos los frente", dijo.

Además remarcó: "Lo que es urgente trabajar en la Argentina es un orden económico. Se requiere urgente para volver a la senda del crecimiento, para salir del estancamiento actual. Se requiere una unificación cambiaria y una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Se debe parar la emisión. Esto último es una iniciativa personal que la presenté en junio del año pasado. Hay que trabajar también en un reordenamiento de las condiciones laborales, hay que bajar los costos sin dudas".

"Estoy confiado de que Juntos por el Cambio va a gobernar el país los próximos año. Si eso se diera vamos a tener un Congreso sin quorum propio pero bastante de lograrlo. Hay dos modelos que están en discusión, uno que propone seguir con la situación actual, de debacle económica, cultural, educativa o aceptar que Argentina está en una situación que es dramática en cualquier indicador", cerró.

Escuchá la nota completa: