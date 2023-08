El combo "clave" de Horacio Rodríguez Larreta, que apuesta por la experiencia y la gestión

La candidatura a presidente del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuenta con el apoyo de todos los sectores de Juntos por el Cambio. María Eugenia Vidal insistió en radio Rivadavia que “es el más capacitado”.

El espacio está conformado desde el jefe porteño al presidente de la UCR y compañero de fórmula, Gerardo Morales; a la líder la CC, Elisa Carrió; a los liberales de José Espert; al jefe del peronismo republicano, Miguel Pichetto; el referente de Evolución, senador Martín Lousteau; al joven dirigente cordobés, De Loredo; al ganador de Santa Fe, Maxi Pullaro.

El diputado Facundo Manes como el puntano Poggi y el sanjuanino Orrego también son de la partida.

Mientras Patricia Bullrich, con el ala dura del PRO, apuesta al “todo o nada” y reivindica las políticas duras, Larreta logró reunir al sector de los moderados que apuestan a su gestión.

La sorpresa, no para todos, del apoyo de Vidal no quedó solo en una carta de intención, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires explicó porque está con Rodríguez Larreta. Aseguró que su voto al jefe de Gobierno porteño estuvo definido desde hace tiempo y argumentó que lo hace porque lo vio "atravesar crisis" al frente de la gestión, "prepararse una y otra vez" y porque considera que, en la política, "es la persona que más capacidad de trabajo tiene".

La palabra que repiten alrededor de Larreta: gestión

Maxi Pullaro ganó en Santa Fe cómodamente con el apoyo de Larreta contra todo el aparato del PRO, que con Mauricio Macri y Patricia Bullrich apostaron por la porteña Carolina Losada. Esto marca algo más que importante: el jefe de Gobierno porteño tiene a favor una de las provincias más importantes del país.

“El interior productivo tiene que liderar el cambio que el país necesita, apostando al trabajo, las industrias y la educación. Por eso con Horacio Rodríguez Larreta estamos convencidos que el camino es éste, dialogando cara a cara con la gente, como lo hicimos en gran parte de la provincia”, escribió Pullaro en sus redes sociales.

Y desde Córdoba, De Loredo sentenció: “Desde el Bloque de Diputados Nacionales de Evolución hemos decidido, en conjunto, acompañar la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta en el marco de las PASO 2023”.

“En lo personal, siento que el proyecto encabezado por Horacio Rodriguez Larreta es la alternativa que combina experiencia de gestión, representación federal y un proyecto cuyo objetivo es llevar adelante una agenda de cambios estructurales que recuperen la estabilidad económica del país, que desplieguen nuestras fuerzas productivas y que pongan a nuestra educación en la prioridad de las políticas públicas”, completó.

Elisa Carrió hace tiempo remarcó su apoyo a Larreta marcando la gestión y la moderación, porque Bullrich y Macri “proponen un ajuste terrible para la clase media”.

Por su parte, José Luis Espert cada vez que tiene un micrófono remarca la capacidad de gestión de Larreta: “No tengo la menor duda de que será el próximo presidente argentino. Nuestra lista será la ganadora en las PASO y la presidencial”.

La diputada del PRO Vidal reiteró este domingo su apoyo al precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta al asegurar que fue parte de las transformaciones "más relevantes" de la ciudad de Buenos Aires y expresó además que "es la persona que más capacidad de trabajo tiene".

"Estamos en los últimos días, frente a la PASO, dentro de Juntos por el Cambio hay dos precandidatos a presidentes y sentí que me tenía que expresar, esa es la democracia y la competencia sana, todo lo que dije no menoscaba ni limita las condiciones de Patricia Bullrich), pero me permiten decir por qué voto a Horacio", aclaró Vidal.