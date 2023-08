Sergio Massa vapuleó a Mauricio Macri frente a 2 mil empresarios

EL precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, destrozó anoche a Mauricio Macri durante una cena con 2000 empresarios PyME donde advirtió que el país está "terminando de navegar el proceso de tormenta más complejo que nos tocó transitar en los últimos años sin lamentar pérdida de puestos de trabajo ni cierre de empresas".

Al encabezar una cena junto a 2.000 empresarios PyME, organizada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Sergio Massa apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri: "Entre 2015 y 2019 en Argentina cayeron 25 mil pymes, perdimos 300 mil empleos porque la mirada de la economía estaba puesta no en un modelo desarrollo productivo, sino en la renta financiera, los procesos de acumulación a partir de la especulación y los procesos de endeudamiento que nos llevaron a esta situación".

El precandidato presidencial de Unión por la Patria indicó que "a la Argentina la hicieron grande las 500 mil Pymes que levantan la persiana todos los días, con el sueño de progresar, como lo que queremos para nuestra patria". Esta fue la última actividad de campaña del día del ministro, que estaba acompañado en el escenario por el Jefe de Gabinete de ministros y compañero de fórmula, Agustín Rossi, y el diputado nacional y referente del cooperativismo, Carlos Heller.

Al hablar frente a un salón lleno de líderes de pequeñas y medianas empresas argentinas, Massa expresó: "Soy hijo de un Pyme, de uno de esos como ustedes que, a lo largo de la vida, se levantó y se cayó varias veces, y que vivió los vaivenes que nos ha tocado vivir a los largo de los últimos años". "Así como cada uno de ustedes sintió el mandato de emprender, cada uno de nosotros siente el mandato, y el mío es tratar de devolverle a mi país lo mucho que le dio como oportunidad a mi familia", afirmó.

En esa línea, agradeció a los empresarios por "seguir confiando en Argentina, gracias por creer que no somos ese país de m... (sic) que dicen que somos, gracias por apostar al trabajo argentino y soñar que podemos ser un país con desarrollo".

Y llamó a votar para "adelante porque atrás está el abismo y adelante, el futuro".

"El gran desafío para 2024 es usar parte de los recursos del crecimiento para hacer un sistema más progresivo en materia de impuestos y encontrar un mecanismo de garantía para que un Pyme no sienta que cuando toma un laburante pone en riesgo al momento de despido la hipoteca de su casa", señaló. "Tratamos de que la economía, esa rueda que no queremos que se detenga, no se detenga", marcó.

"Después de 12 meses de convivir en la negociación con el FMI, estamos acá porque en 2018, para financiar la fuga de capitales y el pago a tenedores de bonos que habían venido a jugar contra la tasa de interés alta y el tipo de cambio fijo al rulito del carry trade, llevaron de manera irresponsable a un gobierno y a la Argentina a un endeudamiento de 45 mil millones de dólares que nos cambió en términos de autonomía económica", apuntó contra la gestión de Juntos por el Cambio.