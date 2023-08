Sergio Massa se enojó con un periodista que le repreguntó por la inflación

En la cuenta regresiva a las PASO, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, continúa con su gira federal por el país. En este marco, visitó Córdoba y protagonizó un tenso al momento al ser consultado por la escalada del dólar blue y de la inflación en Argentina. El funcionario se mostró enojado y tildó al periodista de "hacerse el picante".

Todo comenzó cuando el cronista cordobés Néstor Ghino le preguntó a Massa cuál es el impacto del dólar libre a $570 en la economía. A lo que el titular de Hacienda le retrucó: “Ustedes trajeron el tema, díganme ustedes cuál es el impacto”. Y tras la repregunta del periodista, el precandidato respondió: “Para todos los que producen y trabajan, que usan dólares oficiales, es neutro. Acá lo que hay es impacto para los que están especulando”.

El intercambio continuó y fue escalando. El periodista le dijo que “todos se manejan con el dólar blue” y la inflación está en “140%”. A lo que Massa le respondió nuevamente y visiblemente molesto: “No, primero no está a 140, cierra a 116%. Segundo, me gustaría que pongas sobre la mesa que perdimos US$21.000 millones, que es el 25% de las exportaciones argentinas, entre enero y marzo. Porque, digamos... es muy fácil hablar y agarrar un micrófono, y hacer preguntas haciéndose el picante, pero la Argentina perdió el 25% de sus exportaciones.”

Ghino le reclamó que "no se hacía el picante" y que sus preguntas iban "con respeto por lo que vive la gente”. A lo que Massa le planteó que “la segunda vez no fuiste respetuoso, y a mí me gusta tratar con respeto”, poniéndole fin a la entrevista.

El cruce se dio en el marco de las últimas cartas que se juegan los precandidatos antes de ir a las urnas. Córdoba fue la octava provincia de la gira federal que el precandidato a presidente de UxP inició en Catamarca y que ya lo llevó a Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Tucumán, Mendoza y San Luis.

Mirá el video de Sergio Massa enojado con el periodista