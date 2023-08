Javier Milei volvió a apuntar los cañones contra Patricia Bullrich a días de las elecciones

La Libertad Avanza, repudió con un tajante mensaje las declaraciones del precandidato a parlamentario por Juntos por el Cambio, Federico Andahazi, quien comparó a uno de los dirigentes mileistas con el nazimo. El partido liderado por Javier Milei no se guardó nada y también apuntó contra la propia Patricia Bullrich.

El fuego cruzado comenzó en el programa de Viviana Canosa, cuando en una de las dinámicas, la conductora le muestra a Andahazi una foto de un supuesto precandidato a senador de Javier Milei junto a cruces esvásticas. El alfil bullrichsta fue lapidario e hizo juicios de valor tanto del precandidato a presidente libertario como del partido que encabeza.

La respuesta de La Libertad Avanza

El repudio por parte de La Libertad Avanza, difundido vía Twitter, es tajante y directo. “Usted sabe que todo lo que se dijo en el programa del que usted fue parte hoy es una mentira flagrante?”, así comienza la embestida que el partido le dedicó a Andahazi.

Luego, el mensaje sigue con una serie de preguntas que La Libertad Avanza le hace a Andahazi, dejando en evidencia que el precandidato no tenía la información correcta a la hora de comentar la fotografía: “Sabe que ese señor no es candidato de La Libertad Avanza? Sabe que Río Negro no elige Senadores? Sabe que las listas son información pública y están publicadas desde el 24/6?”

“Conoce el Art. 140 del Código Electoral que establece penas de prisión para quien “con engaños indujere a votar en determinada forma o abstenerse de hacerlo”? Sabe que lo que hizo hoy fue un delito? Sabe que la banalizacion del Holocausto también es un delito en Argentina?”, continúa exponiendo el partido encabezado por Milei.

Más adelante, el comunicado apuntó contra Patricia Bullrich, ya que Federico Andahazi es precandidato en su lista: “¿La señora Bullrich le pidió que invente mentiras para acusar de nazi a Javier Milei y La Libertad Avanza? ¿Usted sabía que era mentira lo que estaba diciendo? ¿Es la señora Bullrich consciente de que un candidato de su lista miente descaradamente sobre Javier Milei en televisión nacional? ¿Tanto miedo tiene Patricia Bullrich de perder la interna contra Horacio Rodríguez Larreta por la fuga de votos hacia Javier Milei?”.

“¿Avala esto @mauriciomacri? ¿Es consciente del rejunte de impresentables que se convirtió la coalición que supo liderar? Esperamos que no”, finaliza el comunicado, apuntando contra el expresidente Mauricio Macri.

El mensaje difundido por LLA acerca de los dichos de Andahazi. Fuente: Twitter LLA

Ahora resta esperar y ver si tanto Patricia Bullrich como Federico Andahazi salen a pedir disculpas, a retractarse, o a afirmar acerca de lo dicho la noche anterior. También esperar para ver si este hecho tendrá un peso en los votos en las próximas PASO.