Confesiones de Horacio Rodríguez Larreta sobre Favaloro, el aborto, Duhalde y Massa

Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a presidente por Juntos por el Cambio y actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló sobre las chicanas que el oficialismo hace contra él, en donde lo acusan de ser responsable del suicido del Doctor René Favaloro. Además, dijo que va a hacer cumplir todas las leyes, en relación a la del aborto, pero quiere cerrar el Ministerio de las Mujeres, confesó que Eduardo Duhalde fue un presidente que "se la bancó" y que la política lo alejó de Sergio Massa.

Durante el ciclo de entrevistas Caja Negra, de FiloNews, Rodríguez Larreta explicó la situación que vivió cuando tuvo que hacerse cargo de la intervención del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), durante el Gobierno de Fernando de la Rúa, y los días en donde Favaloro se quitó la vida de un disparo en el corazón. "Yo en ese periodo no lo conocí nunca al doctor. No es que me llamó 5 veces reclamando, no lo conocí", explicó uno de los fundadores del PRO. "Yo llego al PAMI y no había un papel. Todo lo anterior al 10 de diciembre de 1999 fue a una comisión que iba a analizar la deuda pendiente y los reclamos de deuda. Dentro de todo había un contrato con la Fundación Favaloro que fue a revisión. Nosotros pagamos a todos por igual".

Luego de que Larreta se fue del PAMI, la oposición comenzó a chicanearlo: "Dijeron que Favaloro se había suicidado porque el PAMI no le pagó, sin absolutamente un asidero de nada", expresó el dirigente. "No entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó", declaró el presidente Alberto Fernández a principio de año, refiriéndose a Larreta. Al respecto, el funcionario expresó que le pareció una "guachada" y una insinuación muy jodida: "Te estás metiendo con algo que no va".

Por otro lado, el precandidato también habló sobre la Ley del Aborto y su cumplimiento: "Las leyes están para cumplirse, no para estar de acuerdo o no. Yo soy alguien que cree en la vida desde la concepción, pero la responsabilidad que uno tiene es hacer cumplir las leyes". A pesar de ello, dijo que cerraría el Ministerio de las Mujeres, porque "hay que ocuparse de la mujer en todos los ministerios". "Me parece que el Ministerio de la Mujer es discriminar a las mujeres, porque sino parece que en el resto (de los ministerios) no se ocupan".

Horacio Rodríguez Larreta competirá la interna con Patricia Bullrich, en las PASO del 13 de agosto.

Rodríguez Larreta: "Duhalde bailó la más fea"

Larreta, que busca ganar las elecciones presidenciales de Argentina 2023, dijo que el ex presidente Eduardo Duhalde "bailó con la más fea", ya que agarró al país "con el peor PBI de nuestra historia, en un momento re jodido y lo ordenó, se la bancó, merece mi respeto". Además, dijo que tuvo la visión y la vocación de convocar al diálogo argentino, valores que, según el propio Larreta, el también tiene.

Su amistad con Sergio Massa

Mucho se habla de la amistad que tuvieron Sergio Massa, precandidato presencial y actual ministro de Economía, y Larreta, desde hace tiempo. En ese sentido, el jefe de gobierno habló sobre esa relación y dijo que la vida los fue separando. "No se si dejás de ser amigo de alguien, pero dejas de tener la cotidianeidad, y la verdad que la política nos alejó, eso es una realidad", expresó. En las próximas elecciones, a pesar de también competir en la interna de su partido, Horacio y Sergio serán contrincantes, representando ideales políticos muy distintos.