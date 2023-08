Los padrinos y madrinas de los candidatos a intendente de este domingo

Se elige una madrina o un padrino por distintas razones. Para toda la vida y también temporales. Por ejemplo, cuando se nace, las familias nombran padrinos o madrinas de bautismo si se practica el catolicismo o a alguien que sea una especie de guía sin necesidad de ritos. También hay por un tiempo: en algunas escuelas secundarias te apadrinan estudiantes de quinto año cuando estás en primer año. En la campaña de la primera elección del calendario de este año que es la que se vota intendente y la mitad de los Concejos Deliberantes, los diferentes candidatos tuvieron a sus “padrinos” o “madrinas”. Algunos previamente ya eran sus padrinos pero otros apostaron a ellos acompañándolos en las caminatas, haciendo actos, pidiendo el voto para el ahijado candidato. Pero también están los huérfanos, quienes solos, e incluso intencionalmente alejados de su estructura partidaria, se lanzaron a la campaña al ritmo del timbreo y del contacto con la gente. Sólo tuvieron una compañía: los dirigentes que les responden.

En esta elección los oficialismos son dos: hay 6 comunas justicialistas (Maipú, San Rafael, Tunuyán, La Paz, Lavalle y Santa Rosa) y San Carlos que está gobernada por un frente que encabeza Unión Popular. En enero de este año, de acuerdo a lo que exigen las normas electorales, decidieron desdoblar las elecciones de las provinciales. Por lo tanto luego de haber tenido la instancia de las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) el 30 de abril, este domingo 3 de setiembre tendrán las generales, es decir que de los resultados electorales de este comicio, se sabrá quiénes administrarán los 6 departamentos por los próximos cuatro años como así también quiénes serán la mitad de los miembros de los Concejos Deliberantes. En esta oportunidad, por lo tanto, Cambia Mendoza- que es el frente que gobierna la provincia- juega de visitante: es la oposición y salió a buscar el voto ilusionados con arrebatar los departamentos de sus rivales.

En ese sentido, en La Paz donde el actual intendente Fernando Ubieta va por la reelección, se enfrenta con un rival que viene del radicalismo: Ramiro Blanco. El dirigente, quien ya fue concejal, es albañil y exfutbolista, cuenta con el respaldo de un hombre fuerte del Este: el actual vicegobernador Mario Abed, quien va este año como candidato a intendente de Junín, un puesto que ocupó durante 16 años antes de secundar a Rodolfo Suarez en los últimos cuatro años. Abed ha acompañados en varios tramos de la campaña a Blanco como en las caminatas por los barrios o en el aniversario de La Paz, donde también estuvo la fórmula para la gobernación integrada por Alfredo Cornejo y Hebe Casado. En las redes se pueden leer los agradecimientos de Blanco y el cariño del Vice hacia él. “Hoy contamos con la valiosa compañía del vicegobernador, juntos llevamos nuestras propuestas”, dijo Blanco en Instagram, a lo que Abed respondió: “Es un orgullo poder caminar juntos La Paz". El vice tiene la ilusión de que Blanco que quedó sólo 6 puntos debajo del peronista Ubieta, se convierta en el nuevo intendente. Sin embargo desde el PJ no lo ven así y la PASO nacional del 13 de agosto es para ese partido un anticipo de ello: Sergio Massa, el candidato presidencial de Unión Por la Patria que encabeza el peronismo, quedó primero, siendo el único lugar de Mendoza donde ocurrió esto, más teniendo en cuenta que en 16 de los 18 departamentos mendocinos ganó el candidato libertario presidencial Javier Milei.

En Maipú, el radical Mauricio Pinti Clop tiene un padrino de boda que también lo respalda: Cornejo. Pero más allá de eso, para estos comicios en los que le ganó la primaria al subsecretario de Relaciones Institucionales Nestor Majul, recibió el acompañamiento de una “madrina”: la diputada nacional Jimena Latorre y de un padrino el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, el mendocino Luis Petri. Latorre se encargó de coordinar las acciones de campaña y estar junto a él. Petri apareció en ocasiones importantes para darle la “bendición” y levantarle la mano al joven radical que se ilusiona con ganarle la comuna a Matías Stevanato, el peronista que de acuerdo a los sondeos previos, logrará la reelección de manera cómoda.

El pediatra y exintegrante de los enanitos Verdes Alejandro Morillas, quien es el candidato del oficialista Unión Popular en San Carlos, es apadrinado por Jorge Difonso, el actual diputado provincial quien comenzó el proyecto en el departamento en 2007. Se trata de un frente de distintos partidos y dirigentes que surgió en gran parte por la lucha contra la minería metalífera en el departamento, este año se amplió y las encuestas lo posicionan nuevamente como el espacio ganador. En esa comuna, el candidato de Cambia Mendoza, es Silvio Panocchia, quien tiene el respaldo de Cornejo y de su hermana, Silvia quien es la presidenta de la UCR local, ya que los tres son oriundos de ese departamento. En tanto que el candidato del Partido Verde Marcelo Romano, lo apadrinan los dirigentes del Partido Verde, como Mario Vadillo, ya que es el único lugar donde el espacio puede hacer una buena elección.

En San Rafael, el intendente Emir Félix es el padrino de quien fue su padrino. Se trata de su hermano Omar, el actual diputado provincial quien ya fue intendente y ahora se presenta nuevamente. Juntos, llevan 20 años gobernando el departamento más grande del Sur. El actual jefe comunal acompaña a su hermano a toda caminata o acto que hace. Hoy Emir mide mejor en las encuestas que su hermano, sin embargo, desde el peronismo aseguran que ganan cómodos el próximo domingo. En Cambia Mendoza, el candidato es Abel Freidemberg, aunque el senador provincial es del riñón de Cornejo, como la candidata a vicegobernadora Hebe Casado es sanrafaelina lo ha acompañado en las distintas actividades y de hecho, uno de los motivos por lo que fue elegida para acompañar a Cornejo es que del Sur. En Tunuyán, Martín Aveiro quien es el actual intendente pero no se pudo presentar en esta elección porque ya cumplió con los dos periodos consecutivos que indica la ley, fue como candidato a concejal para empujar a su ahijado: Emir Andraos. Después, Aveiro se presentó a la PASO nacional como candidato a diputado nacional en primer término y todo indica que entrará al Congreso nacional. Por lo tanto su aparición en la boleta única, detrás del nombre del Andraos – de hecho hizo un pedido a la Justicia electoral para que apareciera su foto pero se lo negaron- servirá sólo para sumar votos porque no asumirá el cargo de edil si se convierte en legislador nacional.

También están los huérfanos y son los tres candidatos del PJ que van por la reelección: la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis, quien además es la presidenta del peronismo no se muestra especialmente con nadie- sí recibe visitas como la de los candidatos para la gobernación o nacionales- pero camina y pide el voto ella misma sin compañía, más que la de su esposo, Diego Foco, candidato a concejal. Lo mismo vale para Ubieta y mucho más para el intendente de Maipú Matías Stevanato cada día más alejado de la estructura de su partido y de acuerdo a los rumores con un pie dentro de La Unión Mendocina que encabeza Omar De Marchi. En este grupo, también entra el candidato a intendente de Lavalle Edgardo Gonzalez, quien va por el peronismo pero no responde al actual jefe comunal Roberto Righi- quien se pasó a LAUM-, a quien le ganó la interna a su precandidato y además no hace campaña ni pide la bendición del intendente sino que apuesta a ganar el departamento con gente propia. Hay un padrino que casi no aparece pero existe: Javier Milei para la libertaria de Maipú, Claudia Córdoba y para el candidato de San Rafael Rodolfo Bianchi.