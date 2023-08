La Nación y la provincia meten presión e incomodan a los intendentes por el bono

El anuncio realizado por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, respecto al pago del bono a empleados estatales puso presión sobre las provincias y los municipios, que pueden optar por adherir o no a la medida, pero que -en el caso de dar el sí- deben afrontar el gasto con fondos propios. En el caso de Mendoza, la provincia resolvió abonar el monto, mientras que en algunos municipios se instalaron dudas dudas de cómo afrontar este desafío que -como condimento agregado- aparece a poco tiempo de dos elecciones: el 3 de septiembre para renovar autoridades en siete comunas y el 24 de septiembre para definir el próximo gobernador, once municipios y legisladores.

El lunes por la mañana, el gobierno de Rodolfo Suarez evitó sobresaltos y comunicó rápidamente que pagará una suma extra de 60 mil pesos a los empleados estatales y que será depositada el jueves 14 de septiembre. "Esto es una suma de $60.000 pagadera en una cuota, no remunerativa, no bonificable y por única vez. Es para trabajadores con salarios netos de hasta $400 mil mensuales al 31 de agosto de 2023", detallaron. El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, explicó que "a la luz de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional no nos queda otra que reaccionar. No sin antes decir que una vez más las provincias y las Pymes tenemos que estar haciéndonos cargo de los desmanejos del Gobierno".

Doce provincias -y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- ya avisaron que no aplicarán ese pago debido a que están desarrollando sus propias negociaciones. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Santa Cruz, Salta, Chaco y La Pampa. Hasta ahora solo confirmaron este pago Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero, Buenos Aires y Río Negro. En tanto, en San Luis, Chubut y Tierra del Fuego ya dieron una suma fija. Corrientes, Formosa y San Juan no han confirmado su postura.

Qué ocurrirá en las comunas

A partir de allí, la pelota quedó del lado de todas las intendencias. En el caso de Mendoza, los municipios comenzaron a analizar cómo proceder. Algunas comunas confirmaron que lo pagarán, otras se aferran a las negociaciones paritarias y, un último grupo, aún no toma una determinación. Quienes integran Cambia Mendoza expresaron en un comunicado que "los municipios harán frente al pago de la suma fija anunciada, según sus posibilidades", pero no unificaron el mismo criterio. El uno por uno:

Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Junín, Rivadavia y Tupungato definieron que harán el pago en dos tramos y que será depositado a mediados de septiembre y, luego, a mediados de octubre. En Guaymallén lo aplicarán con una salvedad y es que añadieron un "extra". Señalaron mediante un comunicado que "la Municipalidad informa que en septiembre se abonarán $35.000, los que se sumarán a los $30.000 ya comprometidos en el último acuerdo paritario, totalizando en ese mes $65.000. Durante octubre, se abonarán $30.000, sumándose a los $30.000 ya comprometidos, lo que totalizará $60.000. La fecha de pago de cada uno de estos bonos, que en su conjunto suman $125.000, se dará a conocer en la brevedad". Miguel Ronco, de Rivadavia, se decidió este miércoles y dijo que "esto se suma al aumento del 100% sobre el básico hasta octubre y a un bono no remunerativo de $23.000 para los meses de agosto, septiembre y octubre".

En Las Heras aún no toman una determinación, teniendo en cuenta que desde mayo otorgan un bono de $18.500 que tendrá su último depósito en diciembre. Mientras tanto, miembros del Concejo Deliberante de Las Heras vinculados al Partido Justicialista ejercen presión para que se lleve adelante el pago.

Desde Luján de Cuyo indicaron a MDZ que "el municipio está en revisión paritaria en estos momentos con los empleados y seguramente saldrá estos días la decisión final. Al mes de agosto de 2023 se acumula un 82,5% más un bono de $125.000 de marzo a diciembre. A esto se le sumará lo que se acuerde en esta revisión paritaria. Por lo tanto, la Municipalidad de Luján de Cuyo es la comuna que más aumentos ha tenido en lo que va del año".

Maximiliano Gabrielli, secretario de Hacienda de Maipú, manifestó en relación a la suma fija: "Hemos estado reunidos con los sindicatos y, respecto del bono, lo vamos a pagar y estamos definiendo cómo. Anteriormente tenemos todos los bonos por paritarias, que suman $90.000 en el año. Aparte, pagamos uno no remunerativo de $16.000 todos los meses".

En San Carlos, luego de idas y vueltas, puntualizaron que "el departamento sí pagará los $60.000 pesos anunciados por el ministro de Economía Sergio Massa. San Carlos había comunicado el lunes pasado que ya ha dado un aumento de 92% en lo que va del año y $60.000 en bonos no remunerativos. A este incremento, ahora se suma el bono anunciado desde el Gobierno nacional y se mantiene la paritaria abierta para definir los próximos aumentos.

Ante la consulta de este diario, en San Martín dijeron que "el municipio, gracias al ordenamiento y equilibrio fiscal realizado a partir de la asunción del intendente Raúl Rufeil, pudo paliar los efectos inflacionarios en la última Acta Paritaria, celebrada el último 6 de julio". Y destacaron que "se otorgará a los empleados municipales una suma extraordinaria, con carácter no remunerativo y no bonificable, por única vez, de $60.000, pagadera en dos cuotas iguales de $30.000 cada una, a efectivizarse los próximos días 14 de septiembre y 13 de octubre, respectivamente".

Martín Aveiro, de Tunuyán, sostuvo que ya había entregado $20.000 antes de estos anuncios" y que "ahora le vamos a otorgar dos de $20.000 más para completar los $60.000". Martín Aveiro y Gustavo Soto.

En Malargüe aseveraron que la temática está en análisis ya que por el momento se encuentran avocados en los problemas causados producto de las nevadas en la última semana. En el caso de General Alvear, también del Sur, pagarán el bono, pero todavía tienen que precisar de qué manera lo encararán. Mientras que allegados al municipio de San Rafael comentaron que están "pagando un bono de $90.000 dividido en 6 cuotas" y que "están viendo si el bono de ahora de $60.000 se paga en una o dos cuotas".

En Lavalle, el intendente Roberto Righi precisó que están "por arriba de la inflación con los aumentos otorgados. No obstante eso, estamos viendo cómo ordenamos. Posiblemente sea en 2 o 3 cuotas el pago de los $60.000".

En Santa Rosa ya pagaron un "bono de $20.000 a todos los empleados de planta y contratados depositado el sábado 26/08 También sumamos aumento al básico: 12% en septiembre y 13% en octubre. Ambos aumentos con base en el básico de agosto 2023. En total el incremento del 2023 a octubre llega al 100% respecto al básico de diciembre 2022 a Octubre 2023. En la comuna de Flor Destéfanis quisieron resaltar un "aumento del 100% de asignación familiar por hijo y por hijo con discapacidad a partir de septiembre".

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, informó a este diario acerca del bono: "Lo vamos a pagar. Estuve reunido con el gremio y lo pagaremos. Todavía no nos juntamos a ver cómo, pero después de las elecciones sí. Vamos a acompañar la medida del ministro de Economía".