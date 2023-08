El grupo de mujeres que sostiene a Omar De Marchi

En abril pasado, se encontraron por primera vez, en paralelo a la conformación de La Unión Mendocina, el nuevo frente electoral local que lleva como candidato a gobernador y vice a dos varones: Omar De Marchi y Daniel Orozco, respectivamente. Sin embargo, ellas, que son el grupo de mujeres de LAUM, aseguran que son “la fuerza del espacio” y la que lo mueve, en tiempo presente pero también hacia adelante, una condición fundamental cuando se milita en política: creer que para lo que se trabaja hoy, tendrá consecuencias en un mañana no tan lejano. “Somos las que nos organizamos, salimos, vamos a tocar timbres, a repartir folletos. Somos muy prácticas y además, muy unidas entre nosotras, nos entendemos, llegamos rápido a la acción sin muchas vueltas”, dice a MDZ Lula Balsells-Miró, diputada provincial y una de las coordinadoras de este grupo que apunta a ser hoy en la provincia un ejemplo concreto y contemporáneo de participación política de las mujeres.

Es que el derecho de las mujeres a ser parte de la vida pública es uno de los grandes debates de las últimas décadas. Las leyes de paridad de género que rige para el Congreso, la Legislatura provincial y los Concejos Deliberantes (es decir que en las boletas electorales haya la misma cantidad de mujeres y de hombres) se votaron para garantizar esos derechos que por sí solos cuesta que se apliquen. De hecho, rigen a nivel legislativo y no para el resto de los poderes del Estado. Pero en la vida política de los partidos o las alianzas partidarias, las mujeres también son parte y tienen poder de decisión, dependiendo del caso, de la fuerza que tienen para imponerse, de sus realidades cotidianas y también de los hombres que en la mayoría de los casos, siguen siendo quiénes toman las decisiones finales. “Mientras se estaba conformando La Unión Mendocina, armamos el espacio de mujeres. Fue un desafío muy grande porque venimos de distintos partidos políticos. Yo del PRO, con una forma concreta de militar por ejemplo, en las calles. Nosotros somos más del timbreo y hablar con la gente tiempo largo. Otras mujeres vienen de otros partidos donde no se detienen tanto y van más rápido cuando salimos a la calle. Entonces, articulamos ambas maneras”, sostuvo la legisladora provincial.

A la foto no le hace falta epígrafe, habla por sí sola: son muchas, muchísimas las mujeres que conforman el grupo y que se juntaron este sábado 26 en el salón Báltico de Guaymallén con una metodología que hace de las formas, una práctica política. “Abrimos el micrófono para que hable quien quisiera, todas tenemos algo valioso para decir”, aseguró Balsells- Miró. “Es que a mi siempre me gusta decir que ninguna de nosotras es tan buena como todas juntas”, define. Entre estas tantísimas mujeres, además de representantes de todos los distritos mendocinos, se encuentras candidatas como la postulante en primer término a diputada nacional por La Libertad Avanza (que comparte gran parte de dirigentes con La Unión Mendocina) Mercedes Llano, quien es del Partido Demócrata; Victoria Abihaggle, quien es candidata a senadora provincial; Flavia Manoni, quien proviene del peronismo, de Compromiso Federal; Clara Portabella, del partido de los Jubilados, entre tantas otras. En el encuentro que se hizo en el salón Báltico también aparecen De Marchi y Orozco. Balsells- Miró viene trabajando hace mucho tiempo con el candidato a gobernador. “Él siempre nos ha dado el impulso y la libertad de participar, formar equipos, es muy empático, escucha”, asegura la diputada quien fue docente durante muchísimos años y optó por la política porque quería hacer algo después de “ver niños que me decían que no habían comido nada el día anterior. La docentes sacamos de nuestro bolsillo y les damos para comer pero sentía que tenía que hacer algo más”, confiesa.

El grupo que coordina a las mujeres de La Unión Mendocina@unionmendocina

En esa búsqueda de algo más, la vida de Lula hoy está inserta totalmente en la política no sólo por su tarea como diputada sino también porque además de los encuentros presenciales – que generalmente se hacen es las sedes de La Unión Mendocina de los distintos departamentos donde “te sentás cinco minutos y te vas a hacer campaña”, es parte de grupos de Whats App repletos de mensajes del grupo general y distrital donde se organizan las mujeres pero con algo que resalta la dirigente que es la libertad para participar como se pueda. “A veces a una dispone de dos horas, entonces la usa para militar en la calle, sino las tiene, hace llamadas por teléfono, redes. Todo nos suma”, asegura. Pero además, resalta que “se bancan entre todas”. Y con esto, menciona a la candidata a diputada provincial, secretaria de Gobierno y esposa de Orozco, Janina Ortiz, investigada judicialmente en una causa por presunta amenaza a una empleada municipal, por lo que podría ser imputada. “Nosotras salimos a bancarla por todo lo que pasó, por cómo se la maltrató a Janina, después, la Justicia dirá”, lanza.

La mujer asegura que si De Marchi es gobernador, tendrán mucha participación en el Gobierno. “La forma de ser de Omar es así, de dar lugar”, dice. Y mientras piensa en el futuro, afirma que en 2024 para las mujeres de LAUM, en un año no electoral, “se dedicarán a reforzar capacitaciones ya que este año es un año más electoral donde estamos más enfocadas en fiscalizar, en todo lo que implica un año con tantas elecciones pero los meses que siguen son de seguir fortaleciendo nuestro espacio”, concluye.