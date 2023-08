El duro cruce entre Ramiro Marra y un ministro de Sergio Massa: el motivo

Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires e integrante del partido creado por Sergio Massa -Frente Renovador- tuvo un cruce en redes sociales con Ramiro Marra, candidato a jefe de gobierno por La Libertad Avanza. El ida y vuelta comenzó cuando el libertario cuestionó los dichos que el ministro tuvo sobre la dolarización: "Con una economía dolarizada, el boleto de colectivo podría valer a lo que es hoy $5.000 o $6.000", expresó y generó polémica entre los seguidores de Javier Milei.

Ante las declaraciones, que iban directamente a la ideología libertaria que mantiene el partido de LLA, Marra le respondió a D’Onofrio: "Es increíble lo burro que puede ser un Kirchnerista, cada día me sorprenden más ¿En qué se basa para decir eso? ¿Le parece gracioso decir estas estupideces? Así son estos chantas, se aprovechan del desconocimiento de la gente para jugar con su miedo".

Ante el tuit, que trató de "chantas" a los oficialistas, el ministro salió en defensa y le dijo que "no lo conocía" y que estaba en todo su derecho en no estar de acuerdo con lo que él pensaba, pero que "las agresiones y la descalificación" no eran el camino. "Te invito a reflexionar", finalizó D’Onofrio.

Durante la entrevista radial que desató la polémica, el funcionario oficialista había respondido que sin los subsidios, los boletos de colectivo y de tren en el AMBA estarían arriba de los $500. Además, comparó el precio del transporte público en Estados Unidos o Europa, afirmando que es muchísimo más caro que en la Argentina.

Tweet de Marra.

Luego de los comentarios, apuntó contra los libertarios y expresó que "los que hablan de dolarizar, los que hablan de ser libres, el ser libres significa que el poderoso puede hacer lo que se le dé la gana", para luego contar que para él la dolarización, con "todo absolutamente descontrolado" pondría al boleto de transporte público arriba de los $5.000.

Una vez más, los oficialistas salieron al ataque de LLA, el partido dirigido por Javier Milei, el candidato a presidente que ganó en las elecciones presidenciales PASO y que generó una gran sorpresa entre la clase dirigente por los resultados que obtuvo.