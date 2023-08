Horacio Rodríguez Larreta llegó a Mendoza y tuvo un particular intercambio con un vecino

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, llegó este jueves en Mendoza para encabezar una serie de actividades de campaña a 10 días de las elecciones PASO. Durante esta mañana, el jefe de Gobierno porteño realizó una recorrida por Las Heras donde tuvo un particular intercambio con vecino que lo abordó para pedirle que lo aconseje acerca de a quien votar.

Larreta llegó pasadas las 11 a la estación Avellaneda del Metrotranvía, acopañado por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, el principal referente del larretismo mendocino. De la actividad también participaron el exdiputado nacional radical Luis Borsani y el candidato a legislador provincial y referente del MID, Julio Totero, entre otros dirigentes locales.

Horacio Rodríguez Larreta llegó a Mendoza con vista a las PASO.

Durante la recorrida, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y postulante a la presidencia fue abordado por una persona que le pidió que le aconseje sobre a quién votar en estos comicios. "Quiero saber a quién puedo votar y en quién puedo confiar", le expresó el vecino de la zona.

Ante la consulta, precandidato presidencial le respondió: "Yo te propongo que me votes". Justificó su respuesta señalando que "te propongo que me votes porque el cambio en el lugar que a mí me tocó gobernar, lo hicimos. A donde a mí me ha tocado gobernar, hicimos el cambio. Una transformación muy grande. Así que si esa es tu visión, vamos por cambiar. Trabajo hay que generar en la Argentina".

La agenda de actividades del mandatario porteño continuarán durante toda la jornada. Al mediodía realizará un anucio de campaña destinado a los jubilados, luego se trasladará a Junín y en horas de la tarde encabezará un acto en el Teatro Selectro de Capital, junto a dirigentes de Cambia Mendoza.