Con banca radical, Horacio Rodríguez Larreta recorrió la provincia y le hizo un "pedido" a los mendocinos

Horacio Rodríguez Larreta recorrió Mendoza este jueves, a diez días de la realización de las elecciones PASO en las cuales se competirá contra Patricia Bullrich para dirimir -nada más y nada menos- quién será el representante de Juntos por el Cambio en las generales de octubre. Durante su estadía tuvo una agenda abultada que incluyó recorridas por diferentes departamentos junto con la dirigencia local, anuncios destinados a adultos mayores, bailes que se viralizaron en las redes sociales y un acto -con fuerte impronta radical- en el Teatro Selectro. En todo momento estuvo acompañado por el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, su principal aliado en la provincia. También le dejó un mensaje a los mendocinos para convencer a "los indecisos".

En horas de la mañana, pasó por Las Heras y tomó el metrotranvía con destino a la Ciudad como puntapié inicial. En la Capital visitó el Centro Catalán e hizo una serie de anuncios vinculados a adultos mayores. Se trata de nueve propuestas que consisten en: reconocer todos los aportes jubilatorios de los trabajadores, es decir, eliminar el requisito de 30 años; impulsar una nueva fórmula de movilidad que proteja las jubilaciones contra el aumento de los precios, en forma rápida y efectiva; revisar los regímenes previsionales de excepción; brindar más espacios de bienestar para personas mayores en las provincias; que haya mayor acceso al mundo digital y nuevas tecnologías; formación a lo largo de la vida; un sistema integral de cuidados para toda la población mayor; una línea telefónica gratuita para acompañar a las personas mayores y, por último, el endurecimiento de penas para las personas que cometan un delito contra alguna persona mayor. Tras esto, protagonizó un momento que se viralizó en las redes sociales cuando decidió bailar una chacarera con los presentes.

Cuando arranque el curso de baile no diré nada, pero habrá señales. https://t.co/rykk5QLFee — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 3, 2023

En Godoy Cruz estuvo en el parque Mitre, donde el jefe comunal anfitrión, Tadeo García Zalazar, le mostró cómo funciona el programa de canje de botellas pet y latas por carga para la SUBE (EcoCanje). Se sumaron al recorrido Lisandro Nieri, precandidato a diputado nacional en la lista de unidad de Cambia Mendoza; el intendente de Ciudad Ulpiano Suarez, Marcelino Iglesias, de Guaymallén; y los candidatos a intendentes Diego Costarelli, de Godoy Cruz y Marcos Calvente, Guaymallén. Rodríguez Larreta también tuvo una parada obligada en el departamento: comió un choripan bajo uno de los puentes de la Costanera.

Horacio Rodríguez Larreta y Ulpiano Suarez.

Por la tarde se trasladó a Junín con el vicegobernador Mario Abed, quien -pese a que no lo ha expresado públicamente- tendría una inclinación hacia el ala larretista de Juntos por el Cambio. Ambos visitaron la Ciudad Universitaria del Este y un Punto Limpio.

A las 18:00, el jefe de Gobierno porteño realizó un acto en el Teatro Selectro. El evento tuvo una fuerte impronta radical, auspiciada en gran parte por Ulpiano Suarez y, también, Alfredo Cornejo. "Vamos a militar para que Horacio sea el presidente de la Argentina", dijo "Yayo" Suarez cuando agarró el micrófono y se dirigió a los presentes. En tanto, Rodríguez Larreta habló en el escenario, dijo que "terminará con la discriminación kirchnerista a los mendocinos" y prometió agilizar obras en la Ruta 7 y el Paso Cristo Redentor. Asimismo, hizo énfasis en quitar las retenciones al vino y liberar la tenencia de las hectáreas del predio ferroviario ubicado en el centro de la Ciudad, a modo de guiño en dirección a Suarez.

Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Sobre el final alentó a que se dé una suerte de campaña de convencimiento para que el binomio PRO-UCR que compone junto a Gerardo Morales obtenga más sufragios, en especial por parte de quienes aún no han decidido su sufragio. "De todo corazón: falta una semana de campaña. Hay mucha más gente de la que nos imaginamos que todavía no decidió su voto. Los llamados indecisos, los que votan a otros, pero no muy seguros; gente que ni siquiera tiene bien claro que hay una elección y qué es lo que se vota. Ahí es donde le pido a ustedes la militancia cara a cara, que es lo que define la elección", deslizó el dirigente del PRO.

"A todos aquellos que crean en esta propuesta de hacer, de la experiencia y de no pelearnos, les pido que nos ayuden a convencer a los indecisos. No hay nada más contundente en la militancia que el boca a coca. Tenemos una enorme oportunidad de poder imponer nuestras ideas en el país", cerró Rodríguez Larreta.