María Eugenia Vidal habló sobre un posible cargo en un eventual gobierno de Patricia Bullrich

María Eugenia Vidal evitó expresarse sobre si aceptaría un llamado de Patricia Bullrich para sumarse un eventual Gabinete de Gobierno. La diputada nacional ratificó que le quedan "2 años de mandato" como legisladora y expresó que "tiene un compromiso con los porteños".

Sin embargo, la referente de Juntos por el Cambio aseguró que no tendría inconvenientes en caso de que la candidata a presidenta se lo solicite. "Patricia (Bullrich) sabe que voy a estar a disposición de lo que necesita", afirmó en diálogo por LN+. De todas formas, aclaró que primero se debe "ganar" las elecciones de octubre.

En esa línea, consideró que "no alcanza solo con cambiar de gobierno" y aprovechó para marcar distancia del perfil de Javier Milei. "Somos el único espacio político que elegimos democráticamente al candidato. Hoy ya está definido un liderazgo. No se puede enfrentar el caos con más caos", señaló.

Respecto al discurso del referente de La Libertad Avanza respecto a la ´política casta´, Vidal recalcó que en el espacio libertario "hay gente con años en la política".

"A Carolina Píparo la fui a buscar yo en 2017, fue diputada provincial de Juntos por el Cambio durante 4 años antes de pasar con Espert. No es una recién llegada a la política, tiene 6 años dentro del sistema política. Hoy Milei es parte del sistema político, tampoco llegó ayer", recalcó. Y añadió: "Lo que te define como casta o no es si defendes o no los privilegios del sistema. No tiene que ver con que si llegaste recién o hace 10 años, es un tema de conducta ética".

Por otro lado, la exgobernadora criticó las medidas de Sergio Massa para recomponer el poder adquisitivo de varios sectores tras la devaluación cambiaria un día después de las PASO. "El plan de Massa es un mejoralito para una infección generalizada. Es un parche más, no resuelven los alquileres, la canasta de los jubilados", cerró.