El llanto de Verónica Llinás generó polémica y le recordaron su apoyo a Alberto

Verónica Llinás no solo generó polémica con el llanto que tuvo durante una entrevista, sino que ahora algunas personalidades del medio, como Eduardo Feinmann y María Belén Ludueña, salieron a responderle. La actriz había contado un episodio donde una mujer mayor no tenía dinero para comprarse una kilo de papas, lo que le generó una gran tristeza y expresó: "Veo eso y tengo ganas de salir a asesinar a todos los políticos de aquí a 30 años, ¿entendés? Me pasa algo muy violento". En su momento, sin embargo, Llinás se mostró a favor del Gobierno de Alberto Fernández y eso no pasó inadvertido.

Las respuestas de usuarios anónimos le dijeron que se haga cargo de sus dichos o que es el Gobierno que ella eligió, mientras que Ludueña, periodista y esposa del candidato a jefe de Gobierno Jorge Macri, y Eduardo Feinmann, salieron a recriminarle en distintos formatos.

Ludueña, habló sobre el caso en el programa del que forma parte, "Poco Correctos", y dijo que a pesar de la indignación y tristeza de la actriz porque una mujer no podía comprar un kilo de papas, "fue también defensora de las políticas que nos trajeron hasta acá". Luego, hizo una comparación sobre cuántos kilos de papas podía comprarse una persona con jubilación mínima cuando asumió Alberto Fernández a la presidencia (costaba $30 y se podían comprar 468 kilos de papas) y ahora, (sale $750 y con jubilación mínima se pueden comprar 165 kilos). "Todos podemos opinar, pero si vos también militas te tenés que hacer cargo", expresó la conductora frente a la mesa del programa.

Las comparación que hizo María Belén Ludueña sobre el llanto de Llínas

Feinmann le respondió por las redes sociales, citando parte de la entrevista del portal Infobae y escribiendo "Es tugo Llinás", haciendo referencia a que fue el gobierno que ella eligió el que sumergió al país en esta difícil situación socioeconómica.

El tweet de Feinmann.

En respuesta a todas las críticas, Llinás salió a "atajar penales" y escribió través de sus redes sociales que quería aclararles, "a todos lo que sufren o (disfrutan) del mal entendido de un confuso título de una nota" que ella si puede comprarse un kilo de papas "y algunas cosas más, todavía". Para cerrar afirmó que solo se estaba "refiriendo a una pobre jubilada" que se cruzó en la verdulería.