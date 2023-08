RBD hace estallar el corazón de sus fans con un show inolvidable

Desde su formación en la exitosa telenovela 'Rebelde', la banda RBD conquistó corazones en todo el mundo. Después de años de ausencia, el grupo liderado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Ukermann y Christian Chávez, está de vuelta. Al parecer, el regreso de la banda ha marcado un capítulo emocionante en la historia musical de México y ha cruzado las fronteras internacionales.

A más de una década de su última presentación, el grupo ha vuelto a presentar su magia en los escenarios. El viernes 25 de agosto, RBD, considerada como una de las bandas de pop mexicanas más exitosas de todos los tiempos, vivió el primer show de la gira 'Soy Rebelde Tour'. Los mexicanos se presentaron en un Bowls de El Paso, Texas, Estados Unidos, repleto de personas.

Los integrantes de RBD se reencontraron en el escenario. Imagen de Instagram @dulcemaria.

De acuerdo a medios estadounidenses, los asistentes comenzaron a llegar al recinto rondando las 9 p.m. hs local. Más de una hora y media después, Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chaves y Christopher Uckermann subieron al escenario para interpretar la primera canción de la noche 'Tras de mi'. En ese momento, los fans que esperaron más de 15 años para el regreso de la banda, mostraron su emoción con gritos, vítores y aplausos.

El logo de la banda brillaba en el escenario. Imagen de Instagram @dulcemaria.

Algunos de los temas que interpretaron en el escenario fueron 'Sálvame', 'Cerquita de ti', 'Otro día que va', 'Un poco de tu amor', 'Enséñame','Qué hay detrás', 'I wanna be the rain', 'Bésame sin miedo', 'Nuestro amor', 'Rebelde e Inalcanzable', 'Ser o parecer', 'Adiós', 'Solo quédate en silencio', 'Celestial'. Por otro lado, 'Para olvidarte de mí', 'Mientras que Así soy yo', 'Dame', 'Fuego', 'Y no puedo olvidarte', 'Tenerte y quererte', 'Cuando el amor se acaba' y 'Me voy', fueron interpretadas como un mix.

Los artistas aparecieron vestidos con atuendos impresionantes inspirados en sus looks de hace años, pero con algunas tendencias actuales más frescas. De hecho, según los videos que circulan en las redes sociales, uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando los integrantes de RBD salieron al escenario llevando el uniforme del prestigioso colegio privado de Elite Way School. Si bien este fue el primer show de la banda, todo apunta a que la gira va a ser un éxito. De acuerdo a la información disponible, el grupo tiene más de 30 conciertos programados.