El sarcástico comentario de Eduardo Feinmann sobre los posteos de Nancy Dupláa por el batacazo de Javier Milei

El inesperado triunfo de Javier Milei en las PASO 2023 generó todo tipo de comentarios, y entre las figuras que se descargaron en las redes sociales por el batacazo del referente de La Libertad Avanza, se destacó Nancy Dupláa, quien disparó dos duros posteos desde sus redes sociales. Por su parte, Eduardo Feinmann no se quedó callado y le dedicó un sarcástico comentario a la actriz.

Desde sus historias de Instagram, tras la victoria de Javier Milei, Nancy Dupláa había ironizado sobre las declaraciones del político liberal, quien en una oportunidad se refirió a la venta de órganos. “Lo bueno si tenes un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo”, expresa la humorada que compartió la artista.

Por otro lado, en un tono más serio, Dupláa publicó una reflexión de la cuenta Transpoesía, que respecto al furor que generó Milei sentencia: “Ojalá nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocien cada vez que hay elecciones. Y que no sientas el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho”.

Los posteos que compartió Nancy Dupláa tras el batacazo de Javier Milei en las PASO 2023. Foto: Instagram: duplaa_nancyok.

Tras las publicaciones de Nancy Dupláa en contra de Javier Milei y sus votantes, Eduardo Feinmann arremetió contra la actriz desde su programa Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre).

Nancy Dupláa cuestionó duramente los principios de Javier Milei y sus seguidores. Foto: Captura TV.

"No la vimos llorando por la devaluación, no apareció. No le gusta que la gente vote a otros que no sean los que vota ella. Qué democrática... O sea, nadie puede votar distinto en este país", sentenció Eduardo Feinmann sobre la opinión de Nancy Dupláa.