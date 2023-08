Educación pública: desde la UNCuyo le dieron otro cachetazo a Javier Milei

El debate surgido a raíz de las propuestas de Javier Milei -el candidato presidencial más votado en las elecciones primarias- sobre la educación pública y privada, sigue generando repercusiones.

La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo expresó su postura al respecto: “Es casi como un compromiso de los candidatos decir que la educación pública debe ser una prioridad, porque es un instrumento y un pilar básico”, sostuvo Esther Sánchez en MDZ Radio.

Vale recordar, que hace unos meses Milei propuso un “sistema de vouchers” para que todos pueden elegir si estudiar en una Universidad Pública o Privada: “Quizás no tengo plata, pero no tengo por qué estar cayendo en una institución que me adoctrinen con la basura marxista”, expresó el libertario, fiel a su estilo.

Gabriel Fidel, vicerrector de la UNCuyo, estuvo este jueves en el estudio de MDZ Radio y opinó: “Hemos ratificado la importancia que tiene la Universidad Pública en la sociedad. Nos ha permitido como país tener un grado de inclusión, les ha permitido a muchos jóvenes estudiar. Es el concepto de que la educación es un derecho”.

“Poner en tela de juicio eso es algo que no corresponde y que no le hace bien al país. Hacer aportes para mejorar el funcionamiento, claro que sí. Nadie debería defender el status quo, pero sí la educación pública y el rol de la universidad”, indicó.

Y sostuvo: “Fuera de eso, hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar. Pero no se arreglan las cosas destruyéndolas. Los países lo que hacen es ir en permanente proceso de innovación, lo que permite ir evolucionando. Esto es lo que hay que discutir”.

“Tenemos carreras de grado, de posgrado, estudiantes de intercambio. Estamos revisando permanentemente planes de estudios y en eso todas las universidades del país tenemos que mejorar. La universidad es un bien público, no se puede pensar en concepto de mercados”, remarcó en diálogo con Marcelo Sicilia.

Además, analizó: “Si mirás las regiones del mundo que mejor les va, son los que más relación tienen entre Ciencia-Tecnología y Economía. Así nacen nuevas empresas y nuevos empleos. Estamos viendo cómo hacer para que la universidad esté más conectada con le Economía, con el desarrollo de las empresas y cómo generamos sectores nuevos”.

“La conexión de la Educación y la Investigación con el mundo real, con lo que necesita la sociedad, ese es el desafío que tienen las universidades”, añadió.

“El desafío es que se queden en el país, porque sino nosotros formamos a los jóvenes para que se vayan. La universidad no es ajena a la realidad del país. Sabemos lo que hay que hacer y las universidades tenemos que hacer nuestro aporte como nunca”, reflexionó y cerró: “La universidad no puede ser neutral ni ajena. Tenemos que ayudar a la sociedad a resolver los problemas socioeconómicos que son muy grandes”.

El anuncio del BRICS

En las últimas horas, líderes del BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) anunciaron la "histórica" admisión de seis nuevos miembros a partir del año próximo, entre ellos la Argentina, en momentos en que ese bloque de países emergentes busca ganar influencia global.

Al respecto, Fidel opinó: “Cero que en estos momentos la prioridad argentina debería ser ordenarse, tratar de salir de esta crisis y tratar de tener una economía sana y un mejor vínculo con el mundo. Después hay que ver qué relaciones establecemos”.

“Tenemos relaciones con los países de la región, eso tiene que funcionar mejor: más comercio, más empleo, más inversiones, mejor calidad de vida, todo lo que buscan las regiones cuando se integran. Primero tenemos que mejorar en lo que tiene que ver con el comercio interregional, que todavía no es una relación robusta en serio. Basta entender lo mucho que nos cuesta ir y volver a Chile”, analizó.

“Después hay bloques de países que se arman con razones políticas para armar contrapoderes. Me parece que en ese sentido lo del BRICS puede servir para tener buena relación con esos países. Me gusta una Argentina que apuesta a tener buenas relaciones con el mundo en general”.