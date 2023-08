Ramón Lanús: "Nuestras ideas están más cerca de Javier Milei que de Sergio Massa"

Ramón Lanús logró terminar con 40 años de possismo en San Isidro, después de ganar la interna de Juntos por el Cambio. Sin embargo, sostiene que su campaña "no hizo antipossismo" y que "sus ideas van a estar representadas". En la riña nacional apostó por Patricia Bullrich y ahora quiere que la exministra de Seguridad sea presidenta. Sin embargo, tiene muy en claro que las ideas de su espacio "están más cerca de Javier Milei que de Sergio Massa".

"Con Sergio Massa ideológicamente no me une nada. Por eso creo que el resultado de Javier Milei es bueno para la Argentina", afirmó en una entrevista con MDZ. "Y si gana Bullrich, que es lo que yo creo que va a ocurrir, será un socio para esa transformación", remarcó.

¿Cómo fue esa conversación con Posse después de la interna y qué rol pensás que va a tener su espacio en tu eventual gestión de San Isidro?

La conversación con Gustavo Posse, que obviamente es el intendente de San Isidro hasta el 10 de diciembre, fue muy buena en términos de lo que se espera de dos personas que somos parte del mismo espacio político, que competimos en una interna. Yo competí contra la hija de él, no contra él, pero obviamente estuvo muy involucrado. Se puso a disposición del trabajo para la campaña y de la fiscalización. Y después, eventualmente, si el resultado del 22 de octubre acompaña, vamos a trabajar en lo que va a ser la transición eventualmente del gobierno de Posse, en el caso de que yo triunfe, al equipo que voy a conducir yo y liderar yo.

Sacaste más o menos 8 mil votos más de lo que fueron para las candidaturas a gobernador, para la persona que iba pegado a tu boleta electoral. ¿Cómo imaginás una estrategia para que esos votos vayan para Néstor Grindetti?

Lo que sacó Kicillof y el Gobierno en la provincia de Buenos Aires es el techo al cual pueden aspirar y que ya hoy tienen menos votos que lo tenían el domingo. Van a sacar menos votos y van a perder la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, yo creo que naturalmente todo el votante Juntos por el Cambio va a acompañar la propuesta del que ganó. No tengo dudas de que Patricia va a saber representar a la gente que votó a Horacio Rodríguez Larreta y que Néstor Grindetti va a representar a la gente que votó a Diego Santilli, y además van a trabajar juntos en la campaña y lo mismo en San Isidro. Yo tengo el trabajo y la expectativa de poder representar a la gente que votó a Macarena Posse como candidata a intendente en San Isidro. Ese desafío lo tenemos. Yo soy muy optimista respecto de que lo vamos a poder hacer bien.

¿Y cómo te imaginás en San Isidro la convivencia con los distintos espacios políticos que también gobiernan el Conurbano y tal vez tengan los mismos problemas por resolver?

Hoy el desafío que tenemos es ganar la elección del 22 de octubre. Yo voy a trabajar con la misma fuerza, con el mismo empeño y con la misma cercanía con los vecinos, explicándoles por qué creemos que somos la mejor opción para San Isidro. Y después, obviamente, si gano la elección, que yo reconozco que es lo más normal que ocurra, trabajar con todos. Entiendo que es clave trabajar en coordinación con los municipios vecinos. Hablo de San Martín, Vicente López y San Fernando, pero también Tigre, todo ese corredor. Hay un montón de problemáticas que tienen.

"Es imposible un gesto de acercamiento a Sergio Massa". Foto: Analía Melnik/MDZ

¿Tenés buena relación con esos intendentes, te vas a poder sentar a dialogar?

Sí, con todos, por supuesto. Y lo mismo con Zamora. Tengo muy buena relación. Yo trabajé muchos temas con él y tengo relación personal y política. Te diría que yo espero poder trabajar. Igual, hay que ver si Zamora gana en Tigre, si Moreira gana en San Martín y si Andreotti gana en San Fernando, que está más cómodo ahí. No daría por descontado que Segundo Cernadas vaya a perder con Zamora. Yo creo que Segundo tiene una muy buena chance de ganar.

¿Cuánto te puede condicionar en tu gestión municipal, el discurso más antikirchnerista de Patricia Bullrich cuando te tengas que sentar a ponerte de acuerdo en cómo resolver temas en común con estos municipios?

Me parece que la discusión política en tiempo de campaña va en un andarivel distinto de los problemas que tienen los vecinos de nuestras ciudades y que tenemos tratar de resolverlos. Yo no tengo ninguna duda que con Moreira, solamente por lo que lo conozco a través de su referente político, vamos a poder trabajar sobre el tema, que tiene que ver con los límites entre San Martín y San Isidro. Además, tiene una pata muy fuerte con el tema de la seguridad, con lo c

No, no me lo esperaba honestamente, pero creo que lo importante es que hay una mayoría de argentinos que decidieron una opción que es por el cambio profundo y para mí eso es muy valioso. Ahora la discusión es quién está mejor preparado para hacer ese cambio profundo, si La Libertad Avanza o Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich a la cabeza. Yo claramente estoy convencido que Patricia tiene las condiciones de liderazgo para hacer ese cambio profundo y para sostenerlo en el tiempo y para hacerlo bien. Y creo que lo ha demostrado, ya que tiene el coraje, la decisión política de por eso también creo que ganó la interna.

¿Qué sensación te genera cuando ves los gestos de Mauricio Macri a Milei, que tiene que enfrentar a Bullrich?

Es lo más natural del mundo. Es imposible tener un gesto de acercamiento con Sergio Massa. Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Fernández destrozaron la Argentina. Pero especialmente lo han hecho con gran esmero y con gran profesionalismo en los últimos tres años y medio, casi cuatro. La pobreza se duplicó, 20 puntos más de pobreza. Hace 40, 30 y pico de años que no teníamos los índices de inflación que tenemos. Hay que preguntar a cada minuto para ver el valor del dólar. Yo no tengo nada que ver con el kirchnerismo.

¿Pero qué tan útiles para la campaña de Patricia que Macri se acerque a Milei?

No creo que se acerque. Claramente nuestras ideas están más cerca de Milei que de Massa, y negar eso para mí es una deshonestidad y una tontera. Con Sergio Massa ideológicamente no me une nada. Por eso creo que el resultado de Javier Milei es buenos para la Argentina. Y si gana Patricia Bullrich, que es lo que yo creo que va a ocurrir, será un socio para esa transformación.

¿Cuáles son las ideas de Milei que no compartís?

Él tiene que mostrar que tiene el carácter para ser Presidente. No hace falta tener las ideas de la libertad y nada más. Vos tenés que tener carácter, experiencia. Su desafío es mostrar por qué él se ve con la experiencia para gobernar la Argentina.

¿Pero de las ideas, su plataforma electoral, cuáles son las que más te chocan?

No me acuerdo, tendría que buscarlo bien.

¿Dolarización?

Me parece que es una herramienta que tiene un montón de contraindicaciones, que es más fácil de decir que implementar. Y en principio yo no soy un experto en tema macroeconómico, pero claramente me siento muy representado cuando lo escucho hablar a Luciano Laspina como referente económico de Patricia Bullrich, o al mismo Hernán Lacunza que fue ministro de Economía de la Nación. Con la dolarización claramente diría que… en qué sí estoy de acuerdo, que es más importante, que hay que achicar el déficit, que es imposible financiar toda la vida déficit fiscal sin pensar que eso va a generar inflación. Sea con dolarización o sin dolarización, sino se achica el déficit y no lográs equilibrio fiscal, todo lo demás es sarasa.

