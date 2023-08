Con Wado de Pedro a la cabeza, el massismo debatió la estrategia electoral

El Frente Renovador de Sergio Massa se reunió este viernes con el objetivo de rediseñar la campaña de Unión por la Patria de cara a las elecciones de octubre, y el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, fue el encargado de abrir el acto. "Massa es la persona y el candidato indicado para la Argentina que viene”, aseveró al bajar un mensaje donde hubo críticas a Javier Milei, al macrismo y centros a sectores del radicalismo.

"Además de necesitar acuerdos, el país necesita capacidad de gestión, coraje y decisión. Y eso va a ser bajo la conducción de Sergio”, comentó De Pedro durante la reunión.

El ministro comunicó su confianza de cara al futuro: "Estamos en pos de construir un proyecto de largo plazo, ese sueño de una Argentina, como decía Néstor Kirchner, que pueda crecer, que se pueda desarrollar, que pueda ir resolviendo cada uno sus escollos por lo menos por 20 años, porque es la forma de consolidar un proyecto de desarrollo de un país".

Además, aprovechó para criticar al gobierno anterior, presidido por Mauricio Macri, y elogiar al actual Ministro de Economía: "Lo que está haciendo Sergio (Massa) es administrar las consecuencias de la peor decisión de un gobierno de los últimos 40 años, que fue la vuelta al Fondo Monetario Internacional que trajo Mauricio Macri para financiar la fuga que generó el peor negocio para la Argentina de los últimos 40 años”.

También criticó a los otros candidatos que se presentan a presidente: "Empezamos a ver cómo desde sectores de radicalismo, un partido centenario, apegado a las instituciones, apegado a la industria nacional, apegado al desarrollo de la Argentina, muy identificado con la educación pública, con valores similares a los del peronismo, empezaron a surgir voces de sus dirigentes históricos donde dicen ‘no es con Bullrich, no es por acá, no es prendiendo fuego la educación pública, no es sacándole lo poco o mucho que tenga cada uno de los jubilados, no es prendiendo fuego el Banco Central, no es sacándole cosas a la gente sino dándole más’”.

El Frente Renovador se reunió hoy en Parque Norte para rediseñar y repensar la estrategia de campaña electoral de Unión por la Patria de cara a las elecciones de octubre. Formaron parte de la reunión los pilares más importantes del frente, como la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el ministro de Transporte, Diego Giuliano; el secretario de Industria, Ignacio De Mendiguren; y el ministro de Transporte bonaerense, Rodolfo D'Onofrio, entre otros.