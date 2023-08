Gabriel Solano cruzó a Gabriela Cerruti: "Es una impresentable"

MDZ mantuvo comunicación con Gabriel Solano, quien se había presentado como precandidato a presidente de Frente de Izquierda Unidad, durante el piquete llevado a cabo el día jueves en el centro de la ciudad. Solano fue preguntado sobre las declaraciones de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, a lo que fue tajante: "Cerruti es una impresentable".

Con respecto a las palabras de la portavoz presidencial, quien dijo a la prensa que en la Argentina "no hay hambre", Solano declaró que "Cerruti no tendrá hambre" y que "si vos tenés un aumento en alimentos de más del 30% en agosto, en un país que ya tiene el 55% de los pibes pobres y que en el último año el Gobierno creó, con sus políticas, dos millones de pobres nuevos y cien mil más en la indigencia, me parece que Cerruti, realmente, es impresentable".

En relación a los saqueos, Gabriel Solano declaró que "en la Argentina hay un contexto social explosivo y el Gobierno agrava las cosas con sus políticas" y remarcó que "Gabriela Cerruti hizo declaraciones de las que no se si tiene pruebas para presentarse a la Justicia" y detalló que desde su espacio "lo único que podemos decir nosotros es que están empobreciendo al país y levándolo a situaciones que son realmente insoportables. Esto es responsabilidad directa del gobierno actual".

Con respecto a las cifras de inflación de los últimos meses, remarcó: "No pongo en duda las cifras de inflación, pero si las de pobreza, porque se toma como rasero algo muy bajo porque no se contabiliza el alquiler". Además agregó que la devaluación post PASO fracasó porque "ya se fue todo a los precios, entonces todo el mundo sabe que viene una nueva devaluación como máximo las elecciones de octubre y sino antes" y sentenció que "las políticas del Gobierno están llevando a la Argentina a un caos y a un desgobierno".

Gabriela Cerruti declaró en comunicaciones radiales que "en la Argentina no hay hambre", y puso en duda las versiones que dicen que la Argentina está atravesando una crisis, ya que el país "sigue teniendo un nivel de crecimiento y de consumo que no se puede tener" en caso de estar atravesando un mal momento económico.

Además, la portavoz cuestionó el sistema de medición de pobreza que se adopta en el país: "Voy a discutir un poco el tema de la medición de pobreza, que es polémico. Sabemos que solamente se mide por ingreso y entonces estás midiendo como pobre a familias que tienen determinado ingreso pero tienen otra cantidad de ayudas de parte del Estado".

En esa línea, Cerruti indicó que "una cosa es alguien que no tiene para comer" y otra quien "no llega a fin de mes", pero sentenció: "En la Argentina no hay hambre".

Gabriela Cerruti últimamente estuvo protagonizando distintas polémicas con respeto a sus declaraciones. La más reciente tiene relación lo que comentó en base a los saqueos que se vivieron en el país a partir del lunes: "Es armado, es todo organizado. Todas las cuentas están ligadas a La Libertad Avanza, todo ligado a Javier Milei", y agregó que "tiene como objetivo generar desestabilización, y tiene como objetivo generar incertidumbre e ir contra la democracia, porque son profundamente antidemocráticos".

A raíz de esto, diferentes referentes políticos salieron a cruzarla, como fue el caso del propio Javier Milei, quien en una conversación con Radio Mitre le replicó a la portavoz: "Son ellos los que tienen experiencia en armar saqueos para voltear gobiernos”, retrucó y agregó: "Tienen la experiencia de armar este tipo de operaciones, de organizar saqueos para voltear gobiernos. Pero es muy triste que vuelvan a aparecer aquellas imágenes que vimos en el 2001. Tiramos 20 años de historia a la basura”.

Desde su propio partido también la criticaron. Aníbal Fernández contradijo los dichos de Cerruti: "Si hubo gestos de la política y de algunos candidatos o representantes de los candidatos, que lo digan y lo presenten a la Justicia. Si yo lo tuviera, lo haría".

A raíz de sus dichos, Gabriela Cerruti fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuán tras las acusaciones a Javier Milei y Patricia Bullrich. La determinación del fiscal llegó luego de una denuncia presentada por legisladores de La Libertad Avanza, espacio político al que pertenece Javier Milei.

Se imputó a la vocera por los delitos de omisión de denuncia e incitación a la violencia, y el fiscal destacó que Cerruti no presentó ninguna prueba a la Justicia de sus dichos.