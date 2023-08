Saqueos: ecos del planteo del peronismo de crear "un comité de crisis"

La jornada de este martes en Mendoza tuvo de todo menos tranquilidad. A media mañana comenzaron a viralizarse audios y mensajes falsos de WhatsApp en los que se advertía que habían comercios saqueados en distintos puntos de la provincia, así como supuestos asaltos masivos en el transporte público. Esto provocó que el miedo se apoderara de la población, con el antecedente previo de los intentos de saqueo durante el fin de semana largo en Guaymallén, Tunuyán y Las Heras. En este último departamento desvalijaron una carnicería el sábado y el martes por la tarde hubo un nuevo enfrentamiento entre un grupo numeroso de personas y las fuerzas de Seguridad cuando intentaron ingresar a los depósitos de un supermercado Átomo.

El peronismo, a través de Omar Parisi -candidato a gobernador- sorprendió al pedirle al mandatario provincial Rodolfo Suarez a que convoque "de manera urgente a intendentes, dirigentes sociales y sindicatos a fin de conformar un comité de crisis y defensa de la paz social de Mendoza". Esto generó, según un relevamiento de MDZ, diferentes reacciones por parte de la dirigencia radical.

Omar Parisi se puso a disposición del gobernador.

Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén -el departamento más poblado de la provincia- señaló respecto al clima de pánico de las últimas horas: "No tenemos idea de lo que se puede llegar a suceder si seguimos en esta escalada. Cuando los ingresos no alcanzan, esto es aprovechado por los delincuentes. Son cobardes armados con mujeres y niños adelante. Yo promuevo una racionalidad en la clase dirigencial. Lamentablemente, los únicos lesionados son policías. si hubiesen sido otros, ya estarían agitando la bandera de la represión. Todo esto agrava lo que estamos viviendo. La paz social es lo más importante que tenemos. Debemos acompañar y hacer lo que podamos en nuestros ámbitos. No me parece bueno que algunos salgan con tuits electoralistas. Mis preocupaciones como intendente pasan por hacer lo que se pueda para darle tranquilidad a mis vecinos. La gente humilde también la está pasando mal y algunos delincuentes los usan como escudos".

Sobre la idea puesta sobre la mesa por parte de Omar Parisi de juntar a todos los intendentes, opinó: "Hemos estados en contacto con las autoridades de seguridad. Yo no tengo ningún problema en juntarme con quien sea en el marco de buscar acuerdos y aportando soluciones. Para la foto no... No podemos andar debatiendo pavadas en público. Hay que proponer cosas con sentido común y debemos ser serios".

El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias.

Por otro lado, la presidenta provisional del Senado en la Legislatura, Natacha Eisenchlas, también hizo hincapié en los "fines electoralistas". "Pienso que es generosa la oferta de Parisi, que no sé si le llegó al gobernador o si fue una acción por las redes. Aunque en el fondo es una utilización política de la situación. Habla de incertidumbre y angustia y que hay que llamar a todas las autoridades por una crisis que no es tal. Se podría pensar que hay un intento de tener un rédito politico, no a través de la confrontación, sino dejando entrever que hay una crisis que no está. Por las cadenas de WhatsApp algunos comercios cerraron sus puertas, pero no hay una situación de parálisis". También lanzó una fuerte crítica a Omar De Marchi al aseverar: "Sí me parece que hay mas altura en el peronismo que en La Unión Mendocina. Ayudan a creer mas angustia en al gente".

En lo que respecta al abordaje de la temática en el ámbito legislativo, Eisenchlas "en este caso puntual, sí hubo un pedido de Gustavo Cairo para que se junte la Bicameral de Seguridad. No hay problema de que eso se haga, pero no hay un estado de crisis para tomar medidas que no estén previstas. Si hay legisladores que piensan que hay que reunirla de nuevo, por supuesto que lo haremos".

El Ministerio de Seguridad informó la detención de personas que difundieron mensajes que promueven delitos. Foto: Gobierno de Mendoza.

Desde el Ejecutivo provincial aún no hicieron declaraciones en lo expresado por Parisi y el Partido Justicialista, aunque en los pasillos de Casa de Gobierno, algunos sostuvieron que "es lamentable que dirigentes estén utilizando esto con fines electorales cuando en menos de 24 horas la Policía de Mendoza actuó con todo el peso de la ley. Acá lo que había que hacer era actuar con celeridad. Hay que gestionar y resolver las cosas...".

Sí hubo un comunicado por parte del frente Cambia Mendoza, en el cual manifestaron: "Frente a los hechos de agitación pública ocurridos en los últimos días en Mendoza, promovidos de manera articulada a través de mensajes falaces, acompañamos la decisión del Gobierno de Mendoza de actuar con todo el peso de la ley contra quienes intenten romper la convivencia pública de nuestra Provincia. Esperamos la misma determinación por parte del Poder Judicial promoviendo, dentro del marco de la ley, que no haya contemplaciones con los autores materiales e intelectuales de estos delitos". Cambia Mendoza compartió un escrito en relación a lo ocurrido.

"A los delincuentes, la cárcel. A los oportunistas y mezquinos que generan miedo e incitan a la violencia, también. En tanto desde el Frente Cambia Mendoza, pedimos a la ciudadanía desestimar las amenazas y los rumores que se viralizan por WhatsApp y redes sociales, buscando generar caos. En en el mismo sentido alentamos a los mendocinos y mendocinas a reanudar con normalidad sus actividades, defendiendo los valores de la convivencia en paz", cerraron desde el espacio oficialista.