Los planteos del abogado de Walter Bento contra el trabajo del fiscal Dante Vega

Durante la etapa de cuestiones preliminares, el abogado defensor de Walter Bento, Mariano Fragueiro Frías, criticó duramente los cimientos de la causa y pidió que se divida en dos juicios. Por un lado que se juzgue la asociación ilícita y los casos de cohecho y por otro los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Además, justificó que Bento se haya negado a entregar el teléfono y cuestionó que se haya clonado el chip del mismo. Se opuso a que el hijo de Diego Aliaga, imputado por falso testimonio, sea aceptado como testigo y sembró dudas sobre los testimonios que han ofrecido personas que en su momento fueron juzgadas por el magistrado que hoy se sienta en el banquillo de los acusados.

Una de las estrategias de la defensa de Bento es lograr la división del juicio. Como principal argumento, expresó que "no todos los delitos participan de las mismas reglas constitucionales". "Tratemos de evitar la congestión del debate, por las características de los delitos", manifestó el abogado de Walter Bento. En la causa de enriquecimiento ilícito y lavado de activos aparecen como imputados el juez, su esposa Marta Boiza y sus hijos Luciano y Nahuel Bento.

"Voy a propugnar la separación del juicio. No quiere decir que no se juzgue. Pero hay un inconveniente de naturaleza práctica y jurídica que justifican que se haga uno después del otro", aseveró.

El abogado Mariano Fragueiro Frías.

Pero además, le tiró directamente a los cimientos sobre los que se construye la acusación y puso en duda las declaraciones de los testigos. Específicamente, dice que muchos testigos son personas que habían sido condenadas por Bento por lo que "tenían un interés en la causa". "Si el doctor Bento estaba procesado por pedidos de dádiva, podían defenderse diciendo que se les pidió y los condenaron porque no cumplieron. Tenían un interés directo. Es lógico. El problema es que se les recibió declaración juramentada cuando no se puede recibir declaración juramentada de condenados", esgrimió.

En ese sentido, Fragueiro intentó reforzar la versión de que se trata de una causa armada contra el juez federal y también criticó al fiscal Dante Vega por la forma en la que se clonó el chip del celular de Bento. "El teléfono era del doctor Bento. Está probado en el Jury de Enjuiciamiento. Jamás tuvo Bento un celular oficial. El teléfono era de él. El pedido del teléfono y la negativa a entregarlo no constituye un delito. El va a dar la explicación de por qué no se lo dio a Vega", esgrimió sobre la disputa que se armó en la etapa de instrucción por el teléfono que Bento se negó a entregar.

Para el defensor del juez acceder a los mensajes de Telegram -los pocos que Bento no alcanzó o no quiso borrar- es equiparable a la violación de correspondencia. Respecto a los mensajes borrados, intentó culpar a los investigadores asegurando que cada vez que se introducía un nuevo chip se borraba parte de la información que tenía el aparato.

Por último, también realizó un planteo en contra de la declaración testimonial de Juan Ignacio Aliaga, hijo del fallecido Diego Aliaga y pieza clave de la causa.

"La negociación con Aliaga -para convertirse en colaborador- es que tiene que decir algo diferente a lo que dijo. Agregar algo diferente como condición especial. Raro. Se le concede la probation, sólo si va a declarar la verdad que no puede ser la misma que lo trajo como imputado. Venía como imputado y ahora quieren que sea testigo. Bajo juramento. Busqué antecedentes y no he encontrado ninguna. Pero hay cosas que son obvias. No se encuentran porque ni siquiera se plantean", disparó.

Bento está apuntado como el líder de una asociación ilícita que cobraba coimas en la justicia federal a cambio de beneficios procesales para imputados. Son 15 los casos de cohecho en los que se lo involucra al magistrado junto con los organizadores de la banda delictiva y los integrantes de la misma. En total hay más de 30 imputados en una causa que ha sacudido a la Justicia Federal de Mendoza.