La tajante opinión de Martín Tetaz sobre la dolarización que propone Javier Milei

Martín Tetaz aseguró este miércoles que en la Argentina "no va a haber dolarización" y lo justificó con un tajante comentario dirigido hacia uno de los defensores más férreos de la iniciativa, Javier Milei. "Discutir la dolarización en Argentina es como discutir el salario de 500 mil pesos que proponía esta chica (Manuela) Castañeira. No tiene sentido, no va a ocurrir. No lo quiere nadie, es una mala idea, ni siquiera los propios votantes de Milei", lanzó el diputado nacional.

En diálogo con Radio La Red, el legislador de Juntos por el Cambio agregó: "Los mismos votantes que masivamente decían que iban a votar a Milei, decían todos que nadie quería la dolarización. Así que no, olvidémonos de ese tema".

Respecto al gran desempeño de Milei en las PASO, Tetaz reconoció que el candidato a presidente de La Libertad Avanza logró representar mejor la idea de cambio.

"Le fue bien y se llevó un 30% de los votos, Parte de esos votos nosotros lo tenemos que recuperar. Yo creo que vamos a recuperar buena parte de ese voto y vamos a recibir muchos votos de la gente que no fue a votar en las PASO, que siempre es un clásico nuestro electorado. Eso nos va a dar por lo menos 2 millones de votos más", recalcó.

En ese sentido, admitió que el escenario interno de Juntos por el Cambio influyó en la performance del espacio en las primarias. "Perdimos mucho tiempo, nos desdibujamos identitariamente por la cuestión de la Paso para definir nuestro candidato", agregó.

Y cerró: "Si bien una semana después de las elecciones quedó claro que muchas de las ideas de Milei en realidad no se podían implementar, lo disruptivo de plantear una dolarización o alguna idea así se llevaba a toda la marca del cambio".