Los miedos del PJ en un nuevo escenario político

Roberto Righi, el intendente que gobierna Lavalle hace 20 años y que se denomina a sí mismo como un “peronista ortodoxo” se fue con Omar De Marchi, el candidato a gobernador de La Unión Mendocina. Aprovechó una visita de De Marchi a la fiesta de La Asunción en Lavalle para anunciarlo posteriormente, en un gesto simultáneo, a través de la red social X (exTwitter). Antes del cierre de listas había amagado con dar el paso, incluso se lo nombraba como un posible vice de De Marchi- lugar que ocupó el intendente radical de Las Heras Daniel Orozco- pero finalmente lo hizo público este domingo 20, cuando falta un mes para la elección general. Varias voces apuntan a que el próximo peronista en irse con De Marchi será el intendente de Maipú MatÍas Stevanato pero que esperará a hacerlo luego de su elección municipal del 3 de septiembre. El peronismo teme estos movimientos afecten a la cantidad de votos que obtenga la fórmula Omar Parisi- Lucas Ilardo el 24 de septiembre en la elección general.

Righi jugó solo y pensando en su futuro político. Si a De Marchi le va bien, es decir si gana la gobernación, puede formar parte del Gabinete, es decir ser un ministro. En Lavalle las cosas no le son favorables. Su candidato perdió la PASO (primaria abierta simultánea y obligatoria) municipal del 30 de abril y quien ganó, el diputado provincial Edgardo Gonzalez, luega sin él. Hace campaña convencido de que ganará la elección desdoblada del 3 de septiembre y que Righi y a sus hombres no son necesarios para lograr ese objetivo.

Por eso el actual jefe comunal lavallino, que tampoco participó del armado provincial del peronismo ni va para ningún cargo se encuentra en una encrucijada. Entre sus dichos de este año, dijo que estaba dispuesto a volverse a su casa porque no iba como candidato. Pero también que había que armar un frente electoral competitivo. Y mientras se negaba a ser el candidato a gobernador del Frente Elegí, los contactos con De Marchi y su gente no cesaron en estos meses. Ahora dio el paso trascendental: hacerlo público. Esta situación ya tiene impacto en el PJ y como adelantó MDZ, los dirigentes temen que haya un efecto contagio. En ese sentido, voces peronistas y de La Unión Mendocina, ya hablan de que es un hecho de que Stevanato se irá con De Marchi.

Desde su entorno, aseguran en cambio, que está concentrado en Maipú, en la elección en la que buscará la reelección, pero como saben tanto peronistas como radicales que son sus principales competidores, ese asunto lo tiene resuelto: tiene un alto porcentaje de posibilidades de retener la comuna. Y por otro lado, tanto en la PASO provincial como en la nacional optó por una actitud similar: hacer silencio.Y en política, como en la vida, el que calla otorga.

Es por eso que dirigentes de todos los frentes- incluido el oficialista Cambia Mendoza- siguen de cerca sus próximos pasos. Si De Marchi logra que Stevanato tenga al menos un guiño hacia él luego de su elección desdoblada, habrá conseguido llevarse en pocos meses, dos intendentes del Gran Mendoza- el conglomerado más poblado de la provincia- para su alianza. Primero lo hizo con Las Heras y ahora, está la posibilidad de Maipú. Esta jugada puede tener consecuencias directas en el escenario provincial. El peronismo teme que afecte a la performance de su fórmula para la gobernación que viene de hacer una elección primaria con un resultado menor al piso histórico de 20 puntos. Por eso aunque nadie es dueño de los votos – es decir que si Stevanato o Righi piden el voto por De Marchi sus votantes no tienen por qué obedecer- La Unión Mendocina suma, en perjuicio del PJ y también de Cambia Mendoza si es que finalmente se polariza la elección. De todas maneras desde el oficialismo confían que no los afectará y que De Marchi no logrará capitalizar los votos de sus nuevos socios.

Pero lo que sí es seguro es que en septiembre se asoma un escenario político distinto, mucho más si se lo compara con la elección de 2019 y más aún con la de hace cuatro años. La ida de De Marchi, Orozco y de Jorge Difonso (Unión Popular) de Cambia Mendoza marcan de por sí movimientos intensos en el tablero político provincial. Más profundos serán si De Marchi consigue sumar peronistas de fuste a sus filas. El resultado es incierto y lo dirá la ciudadanía, boleta única en mano, el tercer domingo de septiembre.