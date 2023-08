Efecto Righi: alerta en el PJ por otras posibles fugas hacia De Marchi

El domingo terminó con un anuncio esperado, pero con fuertes repercusiones en el tablero político local: el intendente de Lavalle, el peronista Roberto Righi avisó que se cambió de frente electoral para pasarse a La Unión Mendocina que encabeza como candidato a gobernador Omar De Marchi. Tras este anuncio, tanto el candidato a gobernador justicialista Omar Parisi como el diputado nacional Adolfo Bermejo advirtieron a MDZ que se trataba de un pase esperado. Sin embargo, Bermejo admitió que podrían haber más dirigentes que "para ganarle al radical Alfredo Cornejo" también se vayan con De Marchi e hizo un llamado a trabajar con Parisi. Además, admitió que el intendente de Maipú, Matías Stevanato, "tiene diálogo" con el candidato a gobernador de La Unión Mendocina.

"Me lo venía venir. Hubo algunos gestos que indicaban que terminaría pasándose a La Unión Mendocina", aseguró Bermejo sobre la ida de Righi. "Era la crónica de una muerte anunciada. Le deseo lo mejor pero se va solo", retrucó Parisi. Ambos dirigentes hablaron con MDZ sobre la noticia del domingo a la noche que repercutió fuerte en el PJ. Ahora, en lugar de 6 intendentes tienen 5 aunque claro que hay que esperar las señales que de su posible sucesor, el diputado provincial Edgardo González, que ganó la PASO (primaria abierta simultánea obligatoria) lavallina del 30 de abril enfrentado con el candidato de Righi, el senador Gerardo Vaquer. El 3 de setiembre Lavalle junto al resto de las comunas peronistas tiene comicios anticipados y González va con el sello del PJ, el del Frente Elegí. Por lo tanto, la movida de Righi es por ahora sin demasiada estructura ya que viene de perder una primaria aunque los dirigentes peronistas temen el efecto que pueda traer su fuga: que se vayan otros.

Adolfo Bermejo opinó de la decisión de Roberto Righi. Foto: Archivo MDZ.

En ese sentido, muchos miran al intendente de Maipú Matías Stevanato, muy cercano al jefe comunal de Luján de Cuyo Sebastián Bragagnolo, quien es el sobrino de De Marchi. "A mi Matías no me ha dicho nada pero sé que tienen mucho diálogo con De Marchi", expresó Bermejo. "Me pasó cuando fui presidente del PJ en el 2007 y se armó la Concertación (la alianza entre radicales y peronistas k) y nosotros decidimos quedarnos y apostar al partido. Luego Celso Jaque se convirtió en el gobernador de Mendoza. Son cosas que han pasado en la historia del peronismo y entiendo que para algunos dirigentes esto puede ser una oportunidad para enfrentar a Alfredo Cornejo por eso estamos alerta a que la decisión de Righi pueda replicarse en otros dirigentes. Nosotros entendemos que tenemos que seguir trabajando con Parisi, que es un compañero que está haciendo un muy buen trabajo defendiendo nuestras propuestas", aseguró Bermejo.

En tanto que Parisi, por su parte, apuntó contra De Marchi: "No tiene un programa de gobierno sino un booking. Va buscando con quién sacarse fotos y no importa quién sea, la idea es mostrar que se lleva dirigentes de todos lados, partidos, sindicatos sin mostrar qué propone para la provincia", cuestionó. Parisi y De Marchi hace 20 años eran aliados políticos cuando ambos formaban parte del PD, pero tuvieron un enfrentamiento irreversible y los dos dejaron el partido con destinos diferentes. Parisi pasó al PJ y De Marchi al PRO. Sobre la posibilidad de que Stevanato deje el partido tras la elección del 3 de septiembre, el candidato a gobernador peronista dijo: "No lo puedo asegurar". Este lunes será de muchos llamados y encuentros en el peronismo para intentar contener a posibles próximas fugas. "Yo seguiré trabajando recorriendo la provincia junto a Lucas con quien nos llevamos muy bien y tenemos mucho para ofrecerle al pueblo de Mendoza", finalizó Parisi.

Omar Parisi apuntó contra De Marchi.