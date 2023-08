Aerolíneas: el proyecto de Máximo Kirchner obtuvo dictamen

El proyecto de ley de Máximo Kirchner para prohibir la transferencia de las acciones de Aerolíneas Argentinas sin la autorización del Congreso de la Nación obtuvo una pronta resolución en la Cámara de Diputados. El oficialismo impuso su mayoría para avanzar con el dictamen de la normativa, pese a la retirada de los legisladores de Juntos por el Cambio de la comisión de Legislación General. Las razones fueron por acusaciones contra el texto presentado por diputado nacional de Unión por la Patria.

La propuesta del legislador de Unión por la Patria y presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires establece la modificación de la Ley 26.466, específicamente agregando un párrafo al artículo 1.

La misma busca limitar la transferencia de las acciones de la empresa estatal con el mismo mecanismo que establece la ley de expropiación de YPF, es decir, sólo a través del voto a favor de dos tercias partes de los miembros del Congreso.

Desde el inicio de la reunión de comisión, los integrantes de Juntos por el Cambio expresaron su desacuerdo por el tratamiento de fondo presentado por Unión por la Patria.

La primera que tomó la palabra fue la diputada nacional de Evolución Radical Carla Carrizo, quien subrayó que "de mínimo" un proyecto de tales características "debe debatirse en tres comisiones".

Según la legisladora del espacio encabezado por Martín Lousteau, desde el oficialismo "vienen a proponer que cualquier gobierno futuro no pueda debatir sobre cómo gestionar empresas públicas".

Luego le siguió el diputado Pablo Tonelli, quien afirmó que "un Congreso no puede limitar al del futuro" y, acto seguido, calificó a la propuesta de Máximo Kirchner de "poco democrática y poco republicana".

"Solo la Constitución Nacional puede establecer lo de la mayoría agravada. Es inocuo establecer mayorías agravadas y es una ley que no tiene sentido porque la ley posterior deroga a la ley anterior", argumentó el dirigente del PRO, que subrayó que "la limitación es antidemocrática y antirrepublicana".

Una vez finalizado su discursos, los 14 diputados de Juntos por el Cambio que forman parte de la comisión de Legislación General dejaron sus lugares y se fueron de la sala. En tanto, quedaron en el lugar solo el oficialismo junto a una integrante del bloque federal y los expositores invitados de Aerolíneas Argentinas.

Antes de dictaminar para que el proyecto se dirija el recinto, el titular de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, expresó: "Tampoco es democrático no quedarse a escuchar los argumentos, pero a ustedes no les preocupa la vocación de diálogo ni los expositores, les preocupa no proteger a Aerolíneas Argentinas".

"Están en contra del espíritu de este proyecto porque ni siquiera hicieron planteos legítimos que hubiésemos escuchado", concluyó el diputado.

Comunicado de Juntos por el Cambio: "Buscan convertir a la empresa en la guardia del kirchnerismo"

En tanto, el interbloque de diputados de la oposición sacó un descargo contra el proyecto de Máximo Kirchner y acusaron al oficialismo de buscar "convertir a la empresa en la guarida del kirchnerismo".

En el comunicado, señalaron que la coalición rechazó la normativa por "obstaculizar, agravando las mayorías legislativas, cualquier futuro intento de venta de acciones de Aerolíneas Argentinas".

Asimismo, subrayaron que el kirchnerismo "transformó a la aerolínea de bandera en una de sus principales cajas" y que, por tal motivo, el objetivo es poder "garantizarse una guarida en la cual refugiarse". En definitiva, la negativa de Juntos por el Cambio, señalaron, "desnuda las miserias del kirchnerismo en toda su plenitud".

En otro extracto del texto, destacaron que "entre 2015 y 2019 se implementó una política de cielos abiertos" para permitir "la competencia entre empresas y que miles de argentinos puedan volar por primera vez".

"Esta política fue demolida por el gobierno del Frente de Todos, lo que redundó en un fracaso doble porque no sólo se impidió que muchos argentinos puedan usar las llamadas ´low cost´ sino que encima se agrandó el déficit de Aerolíneas Argentinas, uno de los grandes agujeros fiscales que tiene el Estado nacional", enfatizaron.

Acto seguido, se tildó a la normativa de Máximo Kirchner de "inconstitucional e insanablemente nulo" ya que "sólo nuestra Carta Magna puede establecer el tipo de mayorías agravadas que exige cada ley".

“No es posible entonces dentro del sistema jurídico argentino modificar o extender por vía legal las mayorías agravadas consignadas expresamente por la Constitución Nacional. Las leyes que establezcan atrincheramientos están orientadas a condicionar las expresiones futuras de las Cámaras del Congreso y la de sus integraciones sucesivas. Estas barreras legislativas alteran la manifestación de las voluntades legislativas y, precisamente por eso, no deben ser tenidas en cuenta”, continuaron.

En conclusión, manifestaron que el proyecto representa "una nueva afrenta al sistema republicano" que va "en dirección contraria a la normalidad institucional, las reglas de juego claras y el Estado de derecho".

El comunicado fue firmado por Cristian Ritondo (Frente PRO), Mario Negri (UCR), Rodrigo de Loredo (Evolución), Juan Manuel López (CC), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Marcelo Orrego (Producción y Trabajo), Claudio Poggi (Avanzar San Luis), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Paula Omodeo (CREO), Carlos Zapata (Ahora Patria), Carolina Castets (Valores Republicanos), José Luis Espert (Avanza Libertad).

Comunicado de Juntos por el Cambio