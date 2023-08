Una figura del PRO remarcó que la interna entre Bullrich y Rodríguez Larreta benefició a Javier Milei

El exsenador de Juntos por el Cambio Federico Pinedo realizó un análisis de las PASO, a una semana de conocerse los resultados que dieron como vencedor a Javier Milei. En ese sentido, el referente del PRO vinculó la victoria del líder de La Libertad Avanza con la primaria que enfrentó a Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich, con posterior victoria de la extitular del PRO.

"Sin duda la interna con Larreta tuvo su costo en el resultado de las PASO. Ha habido una campaña negativa y eso hace daño. Yo creo que eso le llevó votos nuestros a Milei”, aseguró el exlegislador en una entrevista radial por FM Milenium.

Pinedo, quien es parte de los equipos de campaña de Bullrich, se mostró en sintonía para "trabajar juntos" con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "No hay ninguna duda de que hay un liderazgo definido y que va a ir por un rumbo determinado”, agregó.

Según el dirigente, el objetivo rumbo a los comicios de octubre es "construir una campaña propositiva", que esté "basada en la idea del cambio firme" y represente un "rumbo de cambio serio y firme", en base a las ideas de la coalición opositora.

En esa línea, apuntó contra Milei y señaló que el cambio que propone "no es serio". "Hace propuestas con la que no estamos de acuerdo. En materia de Seguridad no sé qué propone y en Educación, propone un ticket”, lanzó en forma de chicana.

Respecto a Sergio Massa, Pinedo lo criticó en duros términos por la situación económica del país. "Se financia con inflación su propia campaña electoral”, subrayó. En ese sentido, expresó que la Argentina está "desde hace 4 años sin plan antiinflacionario". "Es una tragedia para todos los argentinos que no somos Massa, yo creo que al final va a ser una tragedia para él también, como lo fue el domingo pasado”, anticipó en vistas a octubre.

“Esta semana vi a Massa diciendo que en realidad era un héroe que había devaluado menos de lo que le había pedido el FMI. No le creo nada de lo que dice”, cerró.