Patricia Bullrich le marcó la cancha a Javier Milei tras su ofrecimiento a Mauricio Macri: "Él es de Juntos por el Cambio"

Patricia Bullrich salió a contestar las afirmaciones de Javier Milei, respecto a un eventual cargo diplomático que le daría a Mauricio Macri. En ese sentido, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio remarcó que el expresidente "ya contestó claramente" que no aceptará ofrecimiento alguno. "Él es de Juntos por el Cambio, no va a ir un gobierno de Milei", aseguró Bullrich por TN.

"Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de Argentina. Una figura por encima de Cancillería y demás, como un representante. Creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir mercados para el país", había asegurado Milei días atrás.

Tomando como referencia el cargo de "súper embajador" diplomático que le ofreció al exmandatario, el extitular del PRO aprovechó para tomar los dichos de Javier Milei de romper relaciones comerciales con China y Brasil.

"No es que (Macri) no quiere ayudar, pero nosotros no podemos cerrar el comercio con Brasil, Si cerremos el Mercosur, empezaríamos a tener aranceles a los dos minutos. Argentina primero necesita hacerse competitivo,", remarcó.

Y agregó: "El 95% del poroto de soja va a China, hay cosas que están dentro de la lógica de una política exterior. Tenemos la idea de comerciar con todos los países del mundo. Con las dictaduras no tenemos amistad política, pero comerciamos".

Sobre qué lugar ocuparía el fundador del PRO si ella alcanza la presidencia, la aspirante presidencial consideró que "no es una persona para a un cargo público" pero no valoró que "aporta un montón" a la coalición. "Siempre es bueno tener una persona de consulta, creo que eso es para nosotros. Muchos podemos haber sido ministros, pero el que estuvo en el sillón fue él", recordó.

Consultada por las declaraciones de Macri, quien resaltó la figura de Milei como "parte del cambio que se viene en la Argentina", la ex ministra de Seguridad coincidió en parte ya que La Libertad Avanza sacó "el 30% de los votos" en las PASO.

Sin embargo, añadió: "Nuestro objetivo es que la realidad de más del 30% logre que la Argentina genere un orden que le cambie la vida a los argentinos y se termine con la destrucción de todo valor".