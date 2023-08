"Estoy cansado de tener razón pero que nadie me escuche", la dramática confesión de uno de los ganadores de las PASO

En mayo de 2021, sentado todavía en su oficina en el Registro de Propiedad Automotor de José C. Paz, a poco de constituirse en senador provincial por Juntos por el Cambio, Joaquín De la Torre le anticipó a este periodista que “lo que se viene va a ser una catástrofe para el Gobierno”, y lo fue.

A principio de este año, De la Torre también advertía que “el malhumor y la bronca de la gente con el Gobierno será colosal” y que “eso lo va a canalizar Javier Milei”, de quien estuvo a punto de ser su candidato a gobernador en estas elecciones, y no lo fue porque “le di mi palabra a Patricia Bullrich”, aunque ella haya elegido, en ese mismo momento, a Néstor Grindetti por pedido expreso de Mauricio Macri.

“A esta altura no quiero tener razón. Quiero que me escuchen”, arrancó la charla con MDZ el senador provincial que aceptó que, a veces, “las formas pueden más que el contenido y entonces lo desechan. Es que me pongo loco porque no ven lo que es muy obvio”, advirtió.

Como en muchos órdenes de la vida, la política es el fiel reflejo de las emociones de la gente dimensionadas casi masivamente. “Y nunca nos gusta escuchar lo que va en contra de lo que uno piensa”, asimila De la Torre como un mecanismo para justificar por qué Juntos por el Cambio no vio el grito de furia y bronca que lleva dentro suyo el voto a La Libertad Avanza.

Como si le costara ser creído, recordó que el jueves previo a las PASO, delante de diez testigos, anticipó el resultado electoral tal cual sucedió. “Quedó clarísimo que la gente quería un cambio. Javier Milei y Patricia Bullrich representaron el 48 por ciento de ese mensaje, y un 12% votaron por un cambio más moderado, pero también es un cambio. Y la única discusión que se dará desde ahora hasta la elección de octubre es quién va a conducir ese cambio”.

Para Joaquín De la Torre, Larreta limó en demasía a Bullrich

“Y ese cambio profundo lo debe ejecutar alguien que lo pueda realizar, no sólo quien lo puede proponer. Y ahí es donde yo veo y creo que es Patricia la que puede hacerlo con mucha más fortaleza que Javier Milei”, aseguró el senador provincial y exintendente de San Miguel. “No es proponer un cambio, apretar un botón y que todo explote. Argentina necesita un voto que sea duradero y eso lo puede encarar Patricia. Es lo único que se va a discutir ahora”, agregó.

¿Qué te asustó de Javier Milei cuando te propusieron la candidatura a gobernación?

Nada.

¿Y por qué no fuiste?

Porque yo tengo palabra. Le di mi palabra a Patricia Bulrich que la iba a acompañar, y que si no me elegía también lo iba a hacer. Por supuesto que yo quería ser gobernador. Acepté las reglas de juego, se eligió entre nosotros tres (él, Néstor Grindetti y Javier Iguacel) y listo. No fui elegido. No sería coherente no acompañar a la persona que yo pienso que sería mejor por pretender tener un puesto más importante para mí.

En mi teoría, hasta el inicio de las PASO, Patricia Bullrich iba a ganarle a Rodríguez Larreta y ese triunfo la llevaría a ganar en primera vuelta porque se llevaba todos los votos de Milei y ganaba en primera vuelta. No pasó y ahora es muy probable que habrá ballotage. ¿Quién crees que llegarán a participar de la segunda instancia electoral?

No sucedió lo que todo el mundo suponía que iba a suceder porque cuando Rodríguez Larreta se dio cuenta que no llegaba empezó a limar a Patricia con toda la intención de dañarla. Sin embargo, todas las usinas de comunicación eran que Horacio subía, que Bullrich se estancaba. En este proceso cinco o seis puntos se fueron para Milei. Sin ese trabajo sucio, seguramente, hubiera pasado lo que vos pensabas. Con respecto de quiénes participarán en el balotaje, no lo sé. No me gusta dar una respuesta de este tipo sin un análisis político, científico y sociológico preciso. Hay que esperar una semana para que todo decante.

¿Por qué crees que Sergio Massa sacó el mismo porcentaje de votos en Unión por la Patria que cuando estaba solo con el Frente Renovador en 2015?

Porque Sergio no tendría que haber sido candidato. Tendría que haber sido o candidato a presidente o seguir como ministro. Las dos cosas, nunca. Y lo digo con cariño, que él sabe que le tengo y mucho, pero yo me fui de ese lugar y no voy a volver. Él tendría que haber seguido siendo ministro de Economía, no tenía que tener ningún apuro para ser presidente. Y te digo más, Sergio Massa no tiene más gente alrededor que piensen en cuidarlo antes que beneficiarse de manera personal con su figura.

¿Por qué crees que el kirchnerismo volvió a ganar en la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente en el Conurbano

Fundamentalmente porque Milei actuó como tapón para todos. Para Massa porque le impidió crecer. Y a los candidatos bonaerenses de Juntos por el Cambio, en muchos municipios, le pasó lo mismo.

¿Voto bronca o voto esperanza?

El voto Milei tiene que ver con la cuarentena, no con el 2001. La mayoría de la gente que lo votó ni había nacido en ese momento o era muy chica. El proceso de resistencia a la cuarentena fue liberal, antiestado, anti quédate en casa. Cuando yo hace tres meses dije que Larreta se tenía que bajar, no era nada personal sino que era exclusivamente político. Él militó junto con Alberto Fernández y Axel Kicillof la cuarentena eterna. El progresismo cree que el voto Milei es la reencarnación del 2001 porque ve todo desde sus zapatos. Porque la mayoría estuvo a favor de la cuarentena, de cómo se trató el tema en el país. No hay dudas que hay reminiscencias de la bronca de hace veinte años, no hay dudas. Pero el motor del voto fue la cuarentena.

"¿Los jóvenes a dónde canalizaban su rebeldía? ¿A la derecha o a la izquierda? Siempre a la izquierda. Y ahora, ¿por qué se volcaron por la derecha? Porque la izquierda y el trokismo militó por la cuarentena eterna. El fenómeno Milei tiene que ver con la libertad porque a esos jóvenes y a la gente en general le sacamos dos años de sus vidas. Fue terrible", finalizó Joaquín De La Torre.