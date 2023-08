Por qué Omar De Marchi no blanquea su voto para las elecciones PASO nacionales

El diputado nacional y candidato a gobernador en representación de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, dialogó con MDZ Radio e hizo mención al panorama electoral a días de las elecciones PASO presidenciales. Su frente no adhirió a ninguna alianza ya que los integrantes del espacio tienen diferentes referencias a nivel país. De Marchi, que supo trabajar codo a codo con Horacio Rodríguez Larreta antes de que se distanciaran, no blanqueó que su voto irá dirigido al jefe de Gobierno porteño, aunque dejó indicios.

Respecto a cómo siguió la campaña nacional el frente La Unión Mendocina, De Marchi indicó: "Somos coherentes con lo que dijimos al comienzo y es que Mendoza necesitaba un espacio que se concentrara en Mendoza, que pusiera a la provincia por encima de cualquier otro interés nacional. Y es lo que estamos haciendo. Lo vemos con expectativa cuando vienen diferentes referentes nacionales, pero siempre concentrados en la provincia y esperando tener la libertad para reclamarle a cualquier de ellos que termine siendo presidente todo lo que necesita Mendoza y que desde hace muchos años han ninguneado. Mendoza ha ido perdiendo volumen a nivel nacional. Mientras otros se entretienen con el tema nacional, nosotros seguimos presentando propuestas para la provincia".

Omar De Marchi colaboró con Horacio Rodríguez Larreta como su armador político en el interior. La relación entre ambos se quebró una vez que el lujanino decidió pegar el portazo de Cambia Mendoza. No obstante, continúan compartiendo aspectos ideológicos que los acercan, pese a que no De Marchi no lo exprese públicamente.

Horacio Rodríguez Larreta y Omar De Marchi.

Ante la pregunta de a quién va a votar, se mostró cauto, aunque dejó un mensaje entrelíneas. "Siendo coherente con lo que dije, obviamente a alguien voy a votar y tengo mi preferencia. Creo que hay que votar alternativas serenas y que hablen de formación de equipos y de ponerse de acuerdo. La Argentina necesita paz y calma. No quiere más gritos. Mi tendencia va por esas opciones".

Y añadió: "Por una cuestión de respeto porque La Unión Mendocina es una alternativa provincial, si yo tomara partido no estaría siendo justo con personas que tienen referencias nacionales distintas. Hay un grupo muy grande que acompaña a Javier Milei, otros a Rodríguez Larreta o Juan Schiaretti. Prefiero ser prudente, pero creo que creo que hay tratar por alternativas serias que transmitan sensación de método para gobernar. A los gritos y a las patadas no se resuelve".

La Unión Mendocina tiene en sus filas a dirigentes que se identifican con Javier Milei (La Libertad Avanza), Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País), entre otros.

Sobre esta variedad que caracteriza a LUM, De Marchi explicó que "es un elemento de enorme fortaleza porque dentro de La Unión Mendocina tenemos referentes de diferentes espacios nacionales. El que está jugado por una sola opción va a tener al 80% de los mendocinos en contra. En el caso nuestro es al revés. Por lo tanto, una vez que se salga de la cuestión nacional, todas estas expresiones van a volcarse a apoyar a La Unión Mendocina porque es la única alternativa concreta y competitiva para darle impulso a la provincia".