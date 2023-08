La propuesta clave de Martín Lousteau para combatir la inseguridad en la Ciudad

El precandidato de Juntos por el Cambio (JxC) a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, presentó este miércoles su propuesta en materia de seguridad que incluye medidas para terminar “con la cultura del piquete y la ocupación ilegal del espacio público" y lograr una Ciudad "100% videovigilada", al tiempo que criticó a su rival en la interna, Jorge Macri.

"Los que conocemos la Ciudad sabemos que la inseguridad no se vive de la misma manera en todas partes, depende de qué lugar nos toque transitar, no es igual lo que nos da miedo. Cuando por un piquete perdemos el día de trabajo, no llegamos a un turno médico o a ir a buscar a nuestros hijos al colegio, nuestro día se altera", señaló Lousteau desde el campo de entrenamiento del predio del Instituto Superior de Seguridad Pública del Gobierno porteño situado en el Bajo Flores.

Allí, delante de un centenar de agentes policiales en pleno ejercicio, el precandidato que confrontará a Jorge Macri en la interna de JxC en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para el Ejecutivo porteño compartió los ejes de su gestión en materia de seguridad en el caso de resultar electo.

Lousteau criticó a Jorge Macri y aseguró que "los piquetes no se resuelven diciendo conmigo no van a pasar"

Claves de la propuesta de Martín Lousteau

Puntualmente, Lousteau planteó “terminar con la cultura del piquete y la ocupación ilegal del espacio público de manteros y trapitos". Propuso "darle un nuevo impulso a la seguridad, requiere pensar las soluciones con una mirada integral" y, en ese sentido, se comprometió a “llevar la videovigilancia al 100% y usar datos e inteligencia artificial para poder prevenir".

También dijo que sumará “2.000 policías más para la prevención del delito" y que potenciará el programa comisarías cercanas, a través del cual los primeros jueves de cada mes se reúnen los jefes policiales de cada barrio con vecinos para escuchar sus demandas.

Durante el discurso, Lousteau además manifestó su intención de “seguir incorporando armas no letales como las Taser, para que la policía tenga más alternativas para combatir el delito”, en relación con el uso de este tipo de dispositivos por parte de la fuerza de seguridad porteña.

Por último, el actual senador porteño mencionó la implementación de “nuevas tecnologías para mejorar la metodología de acción y de asignación de recursos de seguridad con el uso de mejores algoritmos predictivos". “A través de un nuevo sistema de denuncia vía WhatsApp vamos a crear un mapa del delito más completo, tener zonas de calor y que los recursos de seguridad vayan a esos lugares", concluyó.