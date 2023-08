Duelo de artistas: Luis Brandoni y Maximiliano Guerra dispararon contra Dady Brieva tras el escándalo en Uruguay

La última controversia de Dady Brieva en Uruguay, donde fue cuestionado por varios periodistas locales por criticar duramente a los uruguayos, no pasó desapercibido por algunos de sus colegas. En ese sentido, tuvo una doble respuesta por parte de Luis Brandoni y Maximiliano Guerra, hoy precandidatos dentro de Juntos por el Cambio.

Durante una entrevista televisiva que realizaron en conjunto, fue el actor quien se refirió primero a la polémica del cómico. "Cuando se falta a la verdad de esa manera tan atroz, me indigna", empezó diciendo Brandoni, primer postulante al Parlasur de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires.

El artista de 83 años contradijo a Brieva, quien en los últimos días sostuvo que los uruguayos no iban a los teatros de Argentina. “Allá (por Argentina) te conocen porque está lleno de uruguayos, pero no van ni a la biblioteca, ¡qué cultural que es Buenos Aires! No entran en un puto teatro. No muerdan el brazo a quién les da de comer”, había señalado.

"No es verdad lo que dice", respondió Brandoni por LN+ y agregó de forma filosa: "A este muchacho no lo irán a ver los uruguayos". Sin embargo, confesó que no se negaría a trabajar con él a pesar de sus diferencias ideológicas.

"Esa discriminación no hago. No me negaría a trabajar con alguien. Yo dirigí el sindicato de actores y era profundamente democrático, muchos pensaban diferente y no hubo grieta", expresó.

El bailarín también lanzó críticas hacia Brieva.

En ese sentido, criticó la gestión actual de la Asociación de Actores a la cual bautizó como "kirchnerista". "Cuando nos fuimos, no dejamos deuda y había dinero en el banco. Hoy está vacía". Y alertó por la falta de reacción de la entidad ante la situación de los actores: "No hay un solo actor trabajando en televisión y la asociación no salió a decir nada", añadió indignado.

Luego fue el turno de Guerra, quien remarcó sentirse "avergonzado por los dichos" de Brieva y lo comparó con las polémicas declaraciones de Alberto Fernández cuando afirmó que "los brasileños vienen de la selva".

"Me siento avergonzado de tener este tipo de argentinos, no somos así. La argentina tiene un corazón abierto con los hermanos uruguayos", aseguró al tiempo de apuntar contra el kirchnerismo. "Es lamentable el fanatismo, es casi un acto sectario de los kirchneristas. Lo único que saben hacer es daño", añadió el primer precandidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires.

"Queremos que los actores vuelvan a trabajar dónde deben trabajar. En alguna época tuvimos la mayor oferta teatral, pero la cultura está cooptada por el Kirchnerismo, es algo que tenemos que cambiar", sentenció.