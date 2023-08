Apareció Mauricio Macri tras la polémica con María Eugenia Vidal: qué dijo el expresidente

Tras el vendaval desatado por las declaraciones de Mauricio Macri contra el apoyo que María Eugenia Vidal expresó hacia Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente utilizó su cuenta de Twitter para dejar un mensaje y bajarle el tono a la polémica que enfrentó, una vez más, a Halcones y Palomas del PRO.

"Quiero dejar en claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio. Mi posición históricamente siempre fue la misma, cada uno es dueño de sus decisiones y estas no deben ser cuestionadas. De esa libertad surge también la responsabilidad individual. ¿Qué mérito o culpa tendría alguien si no puede hacer lo que quiere o decir lo que piensa? Yo creo en eso, para bien o para mal todos debemos ser autores de nuestro destino. Por otro lado, también entiendo el desencanto de Cristian Ritondo, que sintió que no se había cumplido con la palabra empeñada porque también, como dije otras veces, creo que hay que cuidar la palabra", fue el posteo de Mauricio Macri.

Noticia en desarrollo...