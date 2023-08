Emilio Ocampo y un tuit que lo compromete

Emilio Ocampo, que se sumó recientemente al equipo económico del candidato a presidente Javier Milei, decía hace cuatro años que "la dolarización en Argentina funcionaría como una nueva trampa para expropiar a quienes ahorran". Ahora, tiempo después, se suma al equipo del libertario para asesorarlo y opina que "el arma más poderosa para terminar con la inflación es la dolarización".

El economista y profesor cree que la Argentina tiene una dolarización de facto, ya que solo falta que "la gente gane su sueldo en dólares, el repartido de Rappi, el obrero de construcción". "Todos los que tienen altos ingresos en el país ya se han dolarizado. Los que no pueden hacerlo son los más pobres, porque no llegan a fin de mes", explicó en una entrevista.

Ocampo también expuso en distintas charlas que las empresas tienen que endeudar en dólares para invertir, porque no hay deuda a largo plazo en pesos. “La dolarización es el reconocimiento de algo que ya está ocurriendo y que refleja la incapacidad del sistema político”, dijo. El especialista opina que los liberales hablan de dólar porque se ha destruido la moneda argentina.

A pesar de la ansiedad, Ocampo explicó que, si gana Milei, no se va a poder dolarizar el 11 de diciembre, porque no se puede encorsetar a la economía en una estructura de precios relativos que no lleva a que el funcionamiento sea óptimo. La primera parte de su plan va a ser que el país tenga una estructura de precios lógica, que incluye eliminar controles cambiarios, de precios, y también resolver el atraso en las tarifas energéticas. “Paremos el verso de que la dolarización nos va a empobrecer. En todo caso nos va a enriquecer”, expresó el economista.

El tweet de Ocampo en 2019.

Por su parte, Milei, el ganador del domingo 13 de agosto, indicó que la propuesta de Ocampo, de proponer una suerte de referéndum sobre la moneda y que se vaya dando una sustitución, era un buen proceso para lograr la dolarización lo antes posible.

El libertario y candidato presidencial tiene una bandera, que es la dolarización, con la cual consiguió votos y también confianza de aquella parte del pueblo que esta descreída de cualquier candidato. Además, anunció que si logra ser presidente cerrará ministerios y buscará determinar si la Ley del Aborto puede seguir vigente a través de plebiscitos.