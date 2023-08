Bertie Benegas Lynch, hijo del "prócer liberal" y elegido por Milei: "El Gobierno tiene que ser lo más chico posible"

El precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), Alberto 'Bertie' Benegas Lynch, tercera generación de liberales y parte del equipo económico de Javier Milei, habló este viernes en MDZ Radio. En Uno Nunca Sabe, Bertie explicó que “el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Es una filosofía de vida, una cosmovisión. Basado en el principio de no agresión y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad, la igualdad ante la ley”.

“El gobierno está para proteger los derechos individuales. Pero hemos ido abandonando la Constitución de Alberdi y, a partir de 1916-20, comenzó la debacle cultural y política, hasta encontrarnos con un Estado que está metido en nuestras vidas, nos monitorea, nos controla. Y cuando llegamos a nuestras casas nos roba el 70% de lo que hicimos en el día”, reflexionó.

“El liberalismo no es una ideología (que es la ausencia del pensamiento crítico); el liberalismo tiene abiertas las puertas, las ventanas para las inquietudes, las dudas. Los liberales no coincidimos en todo, papá insiste en que no somos manada y me parece un concepto muy interesante”, sostuvo Benegas Lynch.

También remarcó que, si bien Milei habla de la ausencia del Estado, no están “en contra de la Salud y la Educación, todo lo contrario; es ponerlo en los incentivos correctos”.

Y remarcó: “El mercado es la gente, somos nosotros que nos abstenemos de comprar muchas cosas, decidimos cómo asignar los siempre escasos recursos según las necesidades que tenemos”.

Respecto de si existe algún país del mundo que ya lleve estas ideas a la práctica, Benegas Lynch expresó: “Que yo sepa no hay otro país que haya eliminado el Estado, pero si te fijás quién más tiende a un Estado chico, donde la gente se da cuenta que no le puede pedir todo al Gobierno porque te arrebata la vida son los países que funcionan mejor”.

“Mientras más tendamos a eso, un Estado chico que naturalmente tiene que tener los límites al poder necesarios”, agregó.

“Buenos marcos institucionales, el respeto a la vida, la libertad, la propiedad, la independencia de poderes y el protagonismo de la justicia, me parece central”, enumeró.

“Aspiro a hacer proyectos que deroguen leyes porque va en contra del ciudadano, cuando en realidad el Poder Legislativo es el aliado del ciudadano, la Constitución es nuestra defensa. Ha sido en todo este tiempo cómplice del Poder Ejecutivo y un aguantadero de delincuentes, salvando honrosas excepciones”, insistió: “El Gobierno tiene que ser lo más chico posible y no meterse”.

El logro de la batalla cultural se evidenció en las PASO. Nadie vota lo q no entiende. La gente se dio cuenta q la salida es la libertad, no la alternancia de políticos q se pelean por el control de vidas y patrimonios ajenos.

Queda agradecer a Javier y... pic.twitter.com/rydTM4LKyX — Bertie Benegas Lynch (@NYGBertie) August 14, 2023

También hizo referencia a uno de los temas que generó polémica en los últimos días: el aborto. “El derecho a la vida es el más importante de todos los derechos, y la vida empieza en el momento de la concepción. No toda ley es legítima. Los argumentos del aborto me parecen infantiles. No podés matar la vida de otro ser”, justificó.

“Javier no está pretendiendo pasar por arriba de la ley. Viene a respetar el sistema constitucional; reflotar la Constitución. Estamos tan de espaldas a la Constitución, que un tipo que viene a proponer volver a eso le dicen que es anti-sistema”.

