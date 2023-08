Alfredo Cornejo endurece su discurso y promete "asistir al que produce y no al vago"

El candidato a gobernador de Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, estuvo de campaña este jueves en San Rafael y mantuvo un encuentro con productores, donde se anunció la extensión del Programa Recuperagro. Durante la actividad, el senador nacional prometió que mantendrán “programas de asistencia al que produce y al que trabaja, no al vago”, en un tono discursivo que se asemeja al del candidato presidencial Javier Milei, quien se impuso en las elecciones PASO del último domingo.

Junto a su compañera de fórmula Hebe Casado, Cornejo acompañó en la actividad al gobernador Rodolfo Suarez; al subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolow; a la directora de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza; y al candidato a intendente del departamento del sur, Abel Freidemberg.

Durante la actividad el postulante oficialista a la gobernación destacó el trabajo de los productores sureños y dijo que “estamos para servirlos, como hemos venido haciéndolo con este programa y como nos proponemos continuar”.

“Sé que los dirigentes políticos en campaña prometen lo que no pueden hacer, pero nosotros solo hablamos de las cosas que sí podemos hacer, como mantener programas de asistencia al que produce y al que trabaja, no al vago”, disparó Cornejo y recalcó que no seguirán la tendencia nacional de asistir al que no trabaja.

El candidato a la gobernación sostuvo que “mantenemos el orden administrativo y vamos seguir apoyando al agro” y rápidamente señaló que “la esperanza concreta es que cambie la orientación económica del país, porque las condiciones del agro tienen que ver mucho con esto, no con nuestra asistencia solamente, sino con las condiciones de mercado”.

Finalmente, el candidato oficialista dijo que “en estas épocas de elecciones, en las que vale todo, yo prefiero decir la verdad, aún ofendiendo antes que mintiendo”. Asimismo, agregó que “nosotros estamos para servirlos, como hemos venido haciéndolo con este programa y como nos proponemos seguir en el curso de estos meses”.

En tanto, el gobernador Rodolfo Suarez destacó que “la inversión de todos estos meses, realizada junto a los productores, alcanza los de 2.000 millones de pesos de parte de la provincia” y beneficia a 3.880 personas, de la cual la mayoría son del sur provincial”.