Una diputada mendocina cuestionó a un asesor de Javier Milei

Latorre puso en tela de juicio que Rodríguez Chirillo, quien tiene un contrato de confidencialidad con el Banco Interamericano de Desarrollo para brindar asesoramiento a la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía que comanda Sergio Massa, trabaje con Milei. "¿Y el antiCASTA? Se vende como 'el cambio' y su asesor energético fue funcionario del Menemismo, fue funcionario de la Alianza y ahora asesora al Massismo... ¿¿ En serio??? ¡Puro humo!".

Las críticas de Latorre se deben a que forma parte del universo energético. Supo estar al frente del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) -antes de asumir como diputada nacional- y en el Congreso integra la Comisión de Energía y Combustible.

El posteo de Jimena Latorre.

Javier Milei fue el candidato más votado en las PASO con el 30% de los votos (en Mendoza obtuvo 45%) luego de que más de siete millones de personas se inclinaron por libertario y la lupa se coloca ahora en sus ideas más allá de slogans de campaña. Ante la posibilidad cierta de su triunfo, los ojos se posan en cómo piensa hacer posible los cambios que propone. El pasado 2 de agosto el candidato libertario presentó su plan de Gobierno y dejó ver más en detalle los lineamientos generales y planes para cada área.

En materia energética, Milei tiene en el consultor Eduardo Rodríguez Chirillo a su principal asesor. Rodríguez Chirillo es

abogado y consultor energético desde hace más de 20 años, reside en España y viene comandando un equipo de ocho a diez

profesionales dedicados específicamente a trabajar en la reforma integral del sector. Además, trabajó en Argentina en las

privatizaciones de los ´90 y estuvo en Energía hasta 1998. Hace varios meses está abocado a un paquete de medidas que comparte con Milei para reformar toda la industria y traccionar un aluvión de inversiones, principal falla que se observa en el sector. Rodríguez Chirillo y su equipo de asesores colocan a la energía como uno de los motores indispensables para el crecimiento económico. Pero, según el diagnóstico que hicieron, el sector se encuentra actualmente desinvertido, desfinanciado, ineficiente y con riesgos de colapso. Uno de los principales puntos que tienen en materia de política energética es el cambio en la lógica de los subsidios. Entienden que los subsidios a la oferta (las empresas) distorsionan la señal de precios que el mercado necesita para realizar el cálculo económico necesario para invertir, crecer y lograr un sistema energético eficiente. Por lo que, en caso de calzarse la banda en diciembre, Milei avanzaría en la eliminación de los subsidios a la oferta, implementaría esquemas tarifarios realistas que, debido a la baja de costo luego de la recalibración de los contratos, no afectarán directamente el bolsillo de los argentinos.

Eduardo Rodríguez Chirillo. Foto: Universidad Pontificia Comillas.

En tanto, consciente de un país con más del 40% de pobreza, mantendría subsidios, pero desde el lado de la demanda para aquellas familias argentinas que lo requieran. De este modo, entienden que la ayuda sería más eficiente y llegaría realmente al usuario final de una manera directa. En cuanto a los entes reguladores, Rodríguez Chirillo sostiene que hay que fusionar el ENRE y el ENARGAS para ahorrar en costos y establecer "una regulación más integral". Por su parte, Cammesa debe volver a su rol original lo que supone dejar de comprar el combustible de las centrales termoeléctricas. Otro de los temas a rever es el de la ampliación de infraestructura de transporte de los sistemas de electricidad, gas natural y crudo mediante mecanismos de declaración de interés público y la convocatoria al sector privado mediante contratos "com".

Tras los caídos PPP de la gestión de Mauricio Macri, el equipo de Milei propone volver a los contratos utilizados en la década

del '90. El modelo Construcción, Operación y Mantenimiento. Bajo este esquema, el Gobierno propone las obras para que los oferentes interesados se ocupen, no sólo de diseñarlas y construirlas, sino también del financiamiento, los permisos ambientales, además de su operación y mantenimiento. Como contrapartida, el Estado le paga un canon durante la cantidad de años que fije el contrato. Respecto a la promoción de inversiones para explotar los recursos naturales, sostienen que hoy se encuentran subexplotados. Consideran que hay recursos naturales, pero el marco jurídico no garantiza la seguridad que las empresas requieren para invertir y desarrollarse. Sumado al historial de incumplimiento de contratos, hace que las empresas no quieran invertir su capital en nuestro país. Para ello, tienen en carpeta promover un régimen de inversiones con foco en minería, hidrocarburos, energías renovables y forestal apoyado en tres pilares: la eliminación de restricciones cambiarias, la eliminación del cobro de derechos de exportación y la generación de un régimen especial de fomento para las inversiones de largo plazo.