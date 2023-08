Quiénes son las caras de Javier Milei en Mendoza

Algunos apellidos se repiten y se mezclan entre históricos y nuevos. Un grupo pertenece al centenario Partido Demócrata y otro, a los libertarios, el espacio propio de Javier Milei. Juntos, conforman La Libertad Avanza, la alianza electoral con la que compiten en las elecciones de este año y con la que salieron primeros en las PASO. En el caso de Mendoza, los demócratas no ganaban una elección desde 1997. Caras nuevas y viejas, los ¿mileístas? -si es que existe esa palabra- de Mendoza. Son candidatos o forman parte de las estructuras que sostienen a Milei en la provincia. Sus seguidores, se entusiasman con que no son ni Cambia Mendoza ni el PJ. Sus críticos, aseguran que también son "la casta" que critica Milei, en especial los demócratas que ya tuvieron cargos públicos.

El presidente de la Libertad Avanza se llama Facundo Correa Llano. Se define así mismo como: "Mendocino, vivo en Mendoza y elijo desarrollar mis proyectos aquí, para contribuir con el crecimiento de mi provincia. Durante mi infancia y adolescencia me dediqué al deporte -al rugby- lo cual me llevó a conocer lo que significa el compromiso, la constancia, la responsabilidad y, sobre todas las cosas, el trabajo en equipo. Mi experiencia personal me demuestra que con esfuerzo y sacrificio siempre podemos transformar realidades”.

Correa Llano es el candidato en segundo término a diputado nacional. Si se repiten los resultados del domingo pasado, va a entrar al Congreso. Actualmente, se desempeña en el sector inmobiliario y es contador público. Coordina la campaña de Milei en Mendoza: la fiscalización, los respaldos, las recorridas. Todo pasa por su responsabilidad. Es yerno del histórico dirigente demócrata Carlos Balter y del juez Luis Correa Llano. Aseguran que quiere trabajar proyectos sobre Obras Públicas en el Congreso de la Nación.

Mercedes Llano tiene el mismo apellido que Facundo pero no son parientes. Sí es pariente del Gabriel Llano, el exdiputado nacional. Ahora, la actual diputada provincial por el PD podrá repetir la experiencia de su padre. Es casi un hecho que llegará al Congreso de la Nación porque va primera en la lista de la Libertad Avanza. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y a pesar de que hace mucho tiempo que se dedica a la política, sigue vinculada al mundo académico. Fue concejal del departamento de Godoy Cruz y es actualmente diputada provincial. Uno de sus temas de trabajo son los empleos públicos, por su especialización en administración. En la Cámara Baja es muy crítica de la gestión de Rodolfo Suarez e integra un monobloque legislativo.

Una mujer muy joven y libertaria también es representante de Milei en Mendoza. Se trata de Lourdes Arrieta, quien como contó MDZ, tiene 30 años, es licenciada en Comunicación Social y milita en el partido libertario desde la pandemia, en el 2020. Además es evangélica, por lo que como Milei, está en contra de la ley que despenalizó el aborto. Si en las elecciones generales de octubre se repiten los números de las PASO tendría una banca en el Congreso porque va como candidata a diputada nacional en tercer término.

En Godoy Cruz hay otro dirigente de Milei de la primerísima hora. Se llama Marcos Sánchez, es demócrata y es un fiel militante del candidato a presidente con quien tiene muchas fotos. Ha sido concejal por su departamento y ahora va por otro desafío: se postula como candidato a intendente de Godoy Cruz. Una comuna que lleva casi 20 años conducida por el radicalismo. Sin embargo, y pese a que en las PASO provinciales el candidato oficialista Diego Costarelli ganó cómodo, cree que puede tener chances para ser el jefe comunal subido al “huracán Milei”, de quien ha hecho pintadas, militado en su campaña, y es su líder político. Es parte de la Unión Mendocina por la que se postula a nivel provincial y le ganó la interna a una peronista, a Andrea Blandini con quien compitió. En San Rafael hay otro libertario: el candidato a intendente se llama Rodolfo Chofo Bianchi. Es Fundador de Tribu Coworking, primer coworking activo de Cuyo. Es además fundador y actual Presidente de CAPPI – Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet. Sacó el 9% de los votos, haciendo una gran elección en tierras de los hermanos peronistas Omar y Emir Félix. En tanto que en Maipú, la candidata libertaria a la intendenta es Claudia Córdoba, quien leva más de la mitad de su vida dedicada a la docencia como profesora de Inglés. Tiene 50 años y se ilusiona con hacer una muy buena elección en el departamento.

Los nombres de los “históricos” demócratas son dos: Carlos Balter y Gabriel Llano. Balter, quien además de Carlos se llama Mario, nació en 1950. Es contador Público Nacional de la Universidad Nacional de Cuyo. Fue asesor y síndico de entidades públicas y privadas. Fue durante muchos años uno de los dirigentes protagonistas de la política mendocina, cuando el Partido Demócrata era una de las principales fuerzas junto a la UCR y el PJ. En los 90, fue diputado provincial una vez y diputado nacional dos veces, llegando a ganar las elecciones en 1997 contra el, por entonces, peronismo gobernante. Dice que en 2001 escuchó el clamor de las calles: “Que se vayan todos”. Y él se fue a su casa. Volvió hace unos años para reordenar el PD local y ahora redobló la apuesta: fue uno de los principales impulsores de la candidatura a presidente de Milei a presidente, a través del Partido Demócrata Nacional, que conforma La Libertad Avanza. Gabriel Llano fue diputado nacional a comienzos de los 2000 y convencional constituyente. A ambos dirigentes le recriminan sus críticos sentirse “los dueños del partido” y haber impuesto a Mercedes Llano (hija de Gabriel) y Facundo Correa Llano (yerno de Balter) para los cargos legislativos nacionales.

Por último, los presidentes de los partidos PD y Libertario son también quienes propiciaron la Libertad Avanza mendocina. El histórico partido está presidido por Armando Magistretti. Tiene 58 años, es ingeniero civil, ha sido secretario de Gobierno de Santa Rosa con Abraham y con Julio Arancibia en San Martin. Fue dirigente en su época estudiantil de UPAU (Unión Para la Apertura Universitaria (UPAU) es una agrupación política universitaria argentina, de orientación liberal. Actualmente es asesor de Llano, en la Legislatura y candidato a senador provincial José Luis Caviglia, por su parte, es el presidente del partido libertario. Es comerciante, hace 19 años que se radicó en Mendoza y vive en Maipú. Se define como ,a favor de la integridad como principio ético y no tienen actividada político partidaria previa.