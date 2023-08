Qué opinó Jorge Macri sobre sacar el voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires en octubre

Jorge Macri se refirió este jueves a las fallas del voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires durante el desarrollo de las PASO del domingo pasado, con consecuentes demoras y quejas de los votantes. El candidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio sostuvo que el sistema "no funcionó". También se mostró "respetuoso" de la resolución que tome la Justicia a raíz de la denuncia de la jueza federal, María Servini, al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

"Sé que el sistema no funcionó, es una obviedad. Lo había marcado en su momento", señaló en diálogo por Radio La Red aunque aclaró que no tiene una postura en contra de la denominada Boleta Única Electrónica.

"El voto electrónico me parece bárbaro, pero la combinación de los dos sistemas al mismo tiempo hace compleja la elección porque hace que vos tengas que votar dos veces", expusó. En esa posición, el exintendente de Vicente Lopez explicó que la combinación de los modelos de votación, papel y por máquina, duplicó el tiempo para votar. "Plantearle a la gente votar dos veces también es una molestia", añadió.

"Si vos votando una sola vez tardabas tres minutos, votando dos veces, ponele que no tardes seis minutos, pero vas a tardar cinco. Van a ocurrir colas, vamos a tener que esperar. Esa era mi preocupación y se confirmó", afirmó.

Por tal motivo, se mostró en línea con "revisar el sistema de cara a octubre", si bien ponderó que la Justicia "define" cómo se desarrollarán los comicios en el distrito. Cabe notar que en su denuncia penal, Servini solicitó que el 22 de octubre se haga la votación para cargos nacionales y categorías locales de manera separada o en distintas fechas.

"Ella no planteó un desdoblamiento de días como única opción. No soy yo él que lo define. Así que yo soy respetuoso de los roles que cada uno tiene dentro de la democracia y esta es una decisión que tiene que tomar la Justicia, Pero no necesariamente la única solución es desdoblar los días", indicó.

Consultado por una alternativa, Jorge Macri consideró la alternativa que ambas elecciones se realicen el mismo día, pero en formato papel y con boletas separadas. "Nos hubiera evitado parte de los problemas. En papel tienes esa ventaja, no tenés una máquina que se cuelga. La gente está más acostumbrada, es más parecido el sistema", observó.