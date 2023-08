La rectora de la UNCuyo le respondió a Javier Milei: “La educación pública de Argentina es de excelencia”

Las elecciones primarias del domingo pasado, en las que el claro ganador fue Javier Milei, dejaron mucha tela para cortar respecto de sus radicales propuestas, que fueron votadas por millones de argentinos.

Esther Sánchez, rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, habló en MDZ Radio sobre los dichos del libertario respecto de la educación pública.

Vale recordar, que hace unos meses Milei propuso un “sistema de vouchers” para que todos pueden elegir si estudiar en una Universidad Pública o Privada: “Quizás no tengo plata, pero no tengo por qué estar cayendo en una institución que me adoctrinen con la basura marxista”, disparó.

“Es un tema del que nos estamos ocupando en el Consejo Interuniversitario Nacional, trabajando desde hace mucho tiempo. Uno piensa que hay una serie de conquistas ya logradas, firmes de ahora en más. El mismo 20 de junio pasado, firmamos un documento que se llama ‘La educación pública debe ser una prioridad de los próximos gobiernos’”, expresó Sánchez.

En Desayuno Incluido, agregó que “es un modo de reafirmar que hay una serie de conquistas logradas fundamentalmente en los últimos 100 años. Si hay algo que ha evolucionado han sido todas estas conquistas en la educación y, especialmente, en la educación superior”.

“Advertimos en su momento que teníamos que visibilizar esto, que la educación pública tiene que ser prioridad para quienes vayan a ser candidatos”, reiteró: “Es casi como un compromiso de los candidatos decir que la educación pública debe ser una prioridad, porque es un instrumento y un pilar básico”.

“Lo que plantea Milei es no financiar la oferta - el funcionamiento de las universidades a través de los fondos públicos - sino financiar la demanda. No es tan simple y tan sencillo. Las instituciones son sumamente prestigiosas, muy bien posicionadas en los ranking internacionales, eso demuestra la calidad con la que se está trabajando. La educación pública de Argentina es de excelencia”, remarcó.

Y sostuvo: “Es muy difícil cambiar un modo de gestionar este tema. Hoy por hoy la Universidad cumple un rol fundamental, que tiene que ver con el bienestar de la comunidad. Después de la pandemia, los temas de salud mental fundamentalmente, la Universidad es la que está asumiendo este acompañamiento. Becas, comedores, deportes: es una función que logra la contención de numerosos jóvenes y no tan jóvenes”.

“Tenemos reuniones pendientes como sistema universitario, entiendo que en algún momento tiene que salir una manifestación en ese sentido. Para nosotros esto es algo bastante complejo, hay una evidencia de que la universidad es un elemento de evolución social para gente que no lo podría lograr de otra manera”, cerró.