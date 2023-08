El escándalo judicial detrás del cruce entre De Marchi y José Luis Ramón

Ayer por la noche se produjo un cruce inesperado en las redes sociales. El candidato a gobernador Omar De Marchi se solidarizó con los integrantes de la Comisión Asesora en Materia Penal del Consejo de la Magistratura y rápidamente salió a cruzarlo el diputado de Protectora, José Luis Ramón, integrante del Consejo de la Magistratura que votó a favor de la remoción de todos los integrantes de esa comisión.

"Expreso mi solidaridad hacia los miembros de la Comisión Asesora en Materia Penal del Consejo de la Magistratura, que es la que toma los exámenes de admisión para el ingreso de futuros magistrados y magistradas en el Poder Judicial de Mendoza. Esta Comisión compuesta por 15 magistradas y magistrados y abogados de la matrícula de notable trayectoria, fue injustamente removida por un Consejo de la Magistratura cooptado y manipulado por el poder político. ¿El motivo? Básicamente por negarse a aprobar exámenes de quienes, por ser amigos del poder, creen tener acceso a un cargo al que se debe llegar por estudio, esfuerzo y mérito, y no por pertenencia al 'poder controlante'", manifestó De Marchi en las redes sociales.

Rápidamente, salió al cruce el diputado José Luis Ramón y afirmó que las expresiones de De Marchi "son falaces". "Antes de hacer tales acusaciones, sería prudente que analizara el expediente que está disponible. Si bien, su tendencia oportunista no me sorprende. No está justificado que socave la institucionalidad del Consejo de la Magistratura. En lugar de señalar, debería explicar la sociedad de 8 años que tuvo hasta hace unos meses no más, con la gestión que hoy crítica", advirtió.

La respuesta de Ramón al mensaje de De Marchi.

El motivo por el que Ramón recogió el guante es porque fue él quien criticó la mecánica de esa comisión para tomar exámenes y pidió que se removiera a los integrantes. A pesar de que los planteos de Ramón nunca fueron escuchados por el resto de los integrantes del Consejo de la Magistratura, en este caso se aprobó su planteo por unanimidad. Incluso con el voto del fiscal Fernando Guzzo, cuya pareja había rendido mal en la misma mesa que se cuestionaba.

"Cuando el escándalo se hizo público, intentaron torpemente, transferirle la decisión a quienes oportunamente los designaron (Asoc de Magistrados, Col de Abogados, Universidades, etc.). Esta comisión asesora fue víctima del caudillismo feudal hacia el que camina Mendoza. Les aseguro a estos profesionales y a los mendocinos, que en la Mendoza que viene, el respeto a la ley será un principio inquebrantable. No habrá lugar para intenciones ocultas de disciplinamiento judicial. Vení a La Unión Mendocina.Vamos unidos a recuperar las instituciones", aseveró De Marchi acerca del conflicto que se generó puertas adentro del Poder Judicial por el prestigio de los integrantes de la cuestionada comisión.

Fue tal la magnitud de la reacción que generó en el Poder Judicial la decisión intempestiva de remover a los 15 integrantes (incluso a los que no estaban tomando examen el día que Ramón observó supuestas irregularidades), que el Consejo de la Magistratura dio marcha atrás. En lugar de remover a los integrantes le requirió a los órganos y estamentos que tienen representación en esa comisión que ratifiquen quiénes son sus representantes elegidos.

Incluso, desató una guerra interna en el Colegio de Abogados con graves denuncias realizadas por el consejero Leonardo Pasccon contra las autoridades de la institución a la cual él representaba en la cuestionada comisión. Los ribetes políticos se entrecruzan con la dinámica interna del Consejo de la Magistratura y eso fue lo que Ramón intentó despejar con sus mensajes.

"Insisto, Omar De Marchi: el expediente dónde se pueden comprobar las serias irregularidades del funcionamiento de la Comisión Asesora para el fuero Penal, está a disposición de toda la ciudadanía, eso lo incluye a usted", finalizó.