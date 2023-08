Entre la esperanza y el miedo: qué sienten los mendocinos del triunfo de Milei

Pocos analistas y encuestadores pudieron anticipar la victoria de Javier Milei en las elecciones PASO del domingo. Aunque para muchos fue una sorpresa, las urnas dieron un contundente mensaje motivado por múltiples factores que aún se intentan comprender. Es que, el candidato mantiene un discurso polémico con propuestas que podrían implicar un rotundo cambio en las políticas estatales que tradicionalmente se han establecido en Argentina.

En Mendoza, el fenómeno Milei también se hizo escuchar con fuerza y llegó a marcar una diferencia con los resultados que se habían dado a nivel municipal o provincial. Santa Rosa, por ejemplo, fue el único departamento en donde se vio una continuidad respecto a los comicios anteriores ya que los vecinos de este departamento decidieron respaldar a Sergio Massa, como ya lo habían hecho con su intendenta Flor Destéfanis.

Desde el Ejecutivo provincial insistieron que los mendocinos que los resultados del domingo "no afecta la elección provincial", así lo señaló Rodolfo Suarez a MDZ Radio. Además, aseguró que el libertario no acompañará la fórmula de Omar De Marchi y Daniel Orozco, la más cercana a su espacio. "Está muy cerca de ser presidente de los argentinos y no creo que se meta en una elección provincial", dijo el mandatario.

Qué sienten y piensan los mendocinos

Luego de conocerse que Milei arrasaba en las elecciones, MDZ le consultó a sus lectores qué había motivado a los mendocinos a otorgarle su voto. La encuesta tuvo una participación de casi 18 mil personas, donde el 44,48% consideró que se debió al rechazo hacia los otros candidatos (7.917 votos).

En tanto, la segunda opción, con el 38,05%, se inclinó por el "voto bronca" (6.773 votos) y, en tercer lugar, con solo el 17,46% y 3.108 votos aseguró que se debió a sus propuestas.

Tras los resultados también se le preguntó a los lectores qué le generaba la victoria de Milei y allí la decisión estuvo polarizada. Es que, las dos opciones que se llevaron la mayor cantidad de votos y que sacar porcentajes similares fueron: temor y esperanza.