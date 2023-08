Rodolfo Suarez en MDZ Radio: "Lo que pasó nos interpela a todos"

En diálogo con MDZ Radio, el gobernador Rodolfo Suarez dejó una reflexión sobre el resultado de las PASO nacionales. El mandatario remarcó que es "un claro mensaje de la ciudadanía" pero intentó vincularlo al fracaso del gobierno nacional. "Más del 70% le dio la espalda al kirchnerismo. Incluso en los departamentos que gobiernan", sostuvo pero al mismo tiempo reconoció que "los interpela a todos".

La lectura de Suarez es dual. Por un lado entiende que la ciudadanía le pasó factura a Juntos por el Cambio por sus disputas internas y por el otro afirma que el fenómeno Milei no se replicará en las elecciones provinciales. "Lo que pasó ayer no afecta la elección provincial. Cuando Milei eligió candidatos en provincias no le fue bien. Es su figura lo que arrastra. Está muy cerca de ser presidente de los argentinos y no creo que se meta en una elección provincial", remarcó.

En ese sentido, Suarez aseguró que a Milei no le conviene venir a apoyar a Omar De Marchi como candidato a gobernador y remarcó que no cree que eso ocurra. "Si viene acá, daremos el debate provincial. Honestamente creo que no le conviene hacerlo en ningún lugar del país", explicó.

Suarez no ocultó su malestar con el candidato de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, al que acusó de prenderse al festejo liberal "cuando la mesa ya estaba servida. "Cuando lo vi a De Marchi en el PD no entendía nada. ¿Volvió al PD? se fue del PRO, de Cambia Mendoza, armó la Unión Mendocina...creo que cuando Milei habla de casta se refiere a eso", ironizó el mandatario.

Para Suarez "lo más importante es lo bien que sabe votar la gente" y puso como ejemplo cómo cambiaron los resultados en las primarias municipales, provinciales y nacionales.

"Con Alfredo coincidimos mucho en el análisis. Obviamente nos sorprendió mucho la diferencia entre Milei y Juntos por el Cambio. Vamos a trabajar mucho en lo que tiene que ver con gestión", anticipó. En cuanto a las elecciones nacionales, remarcó que al ser una elección de tercios todo puede ocurrir.

"Va a ser muy pareja y va a profundizar el debate en cuanto a las propuestas. Un debate de mayor calidad para que lo que se diga se pueda cumplir. Hay que elevar la calidad del debate para que la gente vaya a votar más informada. En esta situación de tercios puede ocurrir cualquier cosa porque son pocas las diferencias porcentuales", concluyó.