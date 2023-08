"Volvió a su época de montonera": la picante frase de Javier Milei sobre Patricia Bullrich

Javier Milei volvió a descartar un acercamiento con Patricia Bullrich de cara a las elecciones presidenciales de octubre para derrotar al oficialismo y reiteró sus acusaciones contra el equipo de su rival de Juntos por el Cambio por supuestas operaciones en su contra. "Con alguien que clava puñales por la espalda no hago acuerdos", aseguró por LN+. El líder de La Libertad Avanza también cuestionó que la extitular del PRO mantenga en su armado electoral a dirigentes como Federico Andahazi, quién lo acusó de nazi con información falsa. "Andahazi es candidato de ella y no lo echó", sostuvo en referencia al escritor que encabezará la lista porteña de legisladores para el Parlasur.

Al ser consultado por un posible acuerdo con Bullrich hacia las generales de octubre, el diputado nacional negó rotundamente la posibilidad. "En los últimos 45 días me llenaron de operaciones. Con alguien que clava puñales por la espalda no hago acuerdos", arremetió.

Luego, sostuvo que la extitular del PRO le "copia mal" sus propuestas electorales en materia de seguridad al utilizar su frase de cabecera: ´Él que las hace las paga´. "Se copió el slogan, la frase es mía y tiene unos cuantos años", agregó.

En ese sentido, Milei consideró que su rival también lo imita en materia económica y explotó contra unos dichos de la dirigente respecto a cómo sería su política de salarios. "Vieron lo que dijo de los salarios, le brotó el socialismo por todos lados", disparó el referente liberal. Y agregó sin filtro: "Volvió a su época de montonera".

En otro tramo de la charla, ratificó que trabaja en su campaña electoral como si fuera a "asumir mañana". "La transición está llena de desequilibrios, el ministro de Economía está en la disputa electoral y el oficialismo se comió un cachetazo tremendo", opinó.

Además, fue contundente sobre los meses que le quedan al oficialismo en el poder y no desestimó que puedan adelantar el traspaso de mando. "No descarto que el Gobierno se vaya antes, Alfonsín se fue 6 meses antes. No es lo que quiero, pero digo que estoy preparado para asumir ya", lanzó de forma sorpresiva. "La situación es muy delicada, el desequilibrio monetario de hoy es peor que en la previa del Rodrigazo. Estás igual que la previa a la hiper del 89", sentenció.