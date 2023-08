Qué dicen los pastores del "voto evangélico" a Javier Milei

¿Está la candidatura presidencial de Javier Milei apoyada de forma masiva por las iglesias evangélicas como fue la del expresidente de Brasil Javier Bolsonaro? ¿Hay un voto religioso? ¿Los pastores mendocinos llamaron en masa a votar al libertario? En diálogo con MDZ, los pastores consultados niegan un apoyo institucional, pero reconocen encontrar entre los fieles "afines" a Milei por sus ideas de terminar con la ley que despenaliza el aborto o la educación sexual en las escuelas, ya algunos por lo bajo dicen que se charló en los espacios religiosos sobre la votación de este domingo. El presidente de La Libertad Avanza mendocina y candidato a diputado nacional Facundo Correa Llano aseguró que no hubo ningún encuentro con ese sector de la sociedad ni le llegaron respaldos para el libertario por parte de las iglesias. Sí reconocen contactos desde La Unión Mendocina, para avalar a la candidatura de Omar De Marchi a gobernador.

En algunas provincias empiezan a hablar de un solapado pero real aval al libertario. En otras, hay pastores que salieron a avalarlo abiertamente. En diálogo con MDZ, Pedro Alarcón, el pastor que se postuló a diputado provincial en el primer distrito por Dignidad Popular- un partido que participó hace dos años de las elecciones legislativas pero le fue mal en las urnas- aseguró: "En realidad no hubo apoyo institucional desde la iglesia evangélica. Por institucional me refiero a algo organizado desde el liderazgo religioso. Pero hay una realidad, y es que desde la óptica de nuestros valores no hay un candidato que esté alineado a los mismos, y el que más se acerca a nuestro pensamiento es justamente Milei". En ese sentido, otro pastor quien pidió reserva de su nombre, reconoció que en algunas iglesias mucho se habló de "ir a votar a Milei" porque es el único que plantea que hay que derogar la ley que despenalizó y legalizó el aborto. Además, porque quiere eliminar la educación sexual en las escuelas, un asunto con el que las iglesias no están de acuerdo, pese a que se trata de una norma que rige hace 20 años. Claro que para derogar cualquier norma, deberá pasar por el Congreso nacional.

El pastor Roberto Garay, quien forma parte de las iglesias evangélicas de Rivadavia, expresó "No habido una apoyo como iglesias. No se ha organizado nada que yo sepa, abiertamente. Desde las iglesias hay variedades de pensamiento y no se ha organizado nada para avalar a Milei, al menos abiertamente. Como pastores debemos guiar a la iglesia y respetar lo que cada uno quiere votar". En tanto que el presidente de la Comisión de Pastores de Malargüe Atilio Argüello, le dijo a este diario: "Nosotros los pastores siempre tenemos en claro que enseñamos los principios de la vida de cada individuo, no orientamos el pensamiento de los fieles. Recibimos fieles que viene una inclinación política o que no tienen, pero nosotros no trabajamos sobre este los principio, sino sobre los de Dios". Sin embargo, reconoció:"Es posible que muchos de nuestros fieles estén de acuerdo con algunos de los puntos que plantea Javier Milei pero nosotros no nos abocamos a reforzar eso".

El referente de la Libertad Avanza en Mendoza, es el candidato a diputado nacional en segundo término, Facundo Correa Llano. En diálogo con MDZ negó que haya existido charlas, encuentros o llamados por parte de evangélicos para apoyar a Milei. Aseguró que ninguno de los dirigentes del espacio se encargó de eso ni tampoco recibieron respaldo por parte de las iglesias. Sin embargo, quien sí recibe ese apoyo es el candidato a gobernador por la Unión Mendocina, De Marchi, - quien festejó en el búnker libertario este domingo- y que ha entablado una relación de muchos años con varios pastores.